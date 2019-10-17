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РИА Новости
Культура

Мединский рассказал Путину о "киножуликах"

17:10 17.10.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал президенту РФ Владимиру Путину о "киножуликах", которые получили государственные средства на съемки фильмов, однако не вернули возвратную часть или вообще не приступили к созданию кинокартин, тем самым дискредитируя отрасль.
Ранее газете "Коммерсант" Мединский заявил, что министерство культуры РФ и Фонд кино решили перевернуть "недостаточно ответственный" подход к государственным деньгам и запускают в середине октября открытую базу данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов.
"У нас будет в открытом доступе "доска позора", где будут фильмы, которые, получив государственные деньги, либо не вернули возвратную часть, либо вообще ничего не сняли. Также здесь по фамилиям будут указаны, кто к производству этих фильмов имеет какое отношение. Это все появится с понедельника. Естественно, никто, кто есть в этом списке, никогда господдержки не получит до тех пор, пока не закончит свои отношения с государством и не вернет деньги ... Потому что это те киножулики, которые дискредитируют отрасль и не дают эффективным продюсерам нормально работать", - рассказал он на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа в четверг.
Система будет работать на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) и содержать информацию об объемах и условиях господдержки по линии Минкультуры и Фонда кино с 2015 года.
Кадр из мультфильма Иван Царевич и Серый волк
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КультураФонд киноМинистерство культуры РФВладимир МединскийВладимир ПутинРоссия
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