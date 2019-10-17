Мединский рассказал Путину о "киножуликах"

"У нас будет в открытом доступе "доска позора", где будут фильмы, которые, получив государственные деньги, либо не вернули возвратную часть, либо вообще ничего не сняли. Также здесь по фамилиям будут указаны, кто к производству этих фильмов имеет какое отношение. Это все появится с понедельника. Естественно, никто, кто есть в этом списке, никогда господдержки не получит до тех пор, пока не закончит свои отношения с государством и не вернет деньги ... Потому что это те киножулики, которые дискредитируют отрасль и не дают эффективным продюсерам нормально работать", - рассказал он на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа в четверг.