Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T17:05Z
https://ria.ru/20191017/1559905391.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155934/82/1559348243_0:0:3304:1858_1036x0_80_0_0_6ad5afcdff58e55c069eaa7d1b10ad2d.jpg
РИА Новости

В Махачкале автомобиль сбил двух девочек по дороге в школу

17:05 17.10.2019
215
© РИА Новости / Мария ВащукМахачкала
Махачкала
© РИА Новости / Мария Ващук
Махачкала. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 17 окт - РИА Новости. Водитель в Махачкале сбил двух школьниц, а затем скрылся с места ДТП, он задержан, сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, ДТП произошло в четверг утром на территории дачного сообщества "Пальмира".
"Неизвестный совершил наезд на двух несовершеннолетних детей. После произошедшего водитель автомобиля скрылся с места преступления. В результате наезда пострадали две девочки 12 и 13 лет, которые направлялись в школу", - говорится в сообщении.
После наезда девочки были доставлены в больницу, отмечает ведомство. Одна из них после оказания необходимой помощи была отпущена домой. "Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан полицией", - отмечается в сообщении ведомства в Instagram.
320060
Обсудить 0
МахачкалаПроисшествия
Рекомендуем
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
РИА
Новости
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин рассказал о борьбе с пиратством в Сети
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Сергей Жигунов во время выступления на фестивале Утро Родины. 8 марта 2018
СМИ: у Сергея Жигунова отобрали квартиру
Певица Лолита Милявская c мужем Дмитрием Ивановым
Муж Милявской подал иск о разводе
Устройство для контроля скорости автомобилей Кордон.Про
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Здание Счетной палаты РФ в Москве
В Москве пешеходам хотят дать возможность продлевать работу светофора
Орехи
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
Бывший первым заместителем секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
В партии Порошенко прокомментировали задержание экс-замсекретаря СНБО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48На министра спорта Ставрополья завели дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
17:34В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
17:33Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
17:32Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов
17:28Тамбовского кондуктора, заставившую девочку попрошайничать, могут уволить
17:26Минтранс хочет уточнить запретные для плавания районы у моста в Крым
17:26Путин призвал не останавливать программы переоснащения кинотеатров
17:21Суд утвердил приговор участнику незаконной акции, бросившему урну в полицию
17:19В Перми завели дело после гибели пенсионерки, на которую напали собаки
17:18Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян
17:18Трамп не увязывал помощь Украине с "делом Байдена", заявил посол США в ЕС
17:18Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина
17:17Глава МВФ заявила о необходимости мира в торговой войне США и Китая
17:15Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
Лента новостейМолния