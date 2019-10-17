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РИА Новости

Юнкер убежден, что парламент Великобритании примет сделку по Brexit

17:05 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер убеждён, что парламент Великобритании, наконец, примет сделку об условиях выхода страны из ЕС, которая была обновлена после нескольких недель интенсивных переговоров.
"Я надеюсь, я убеждён", - сказал он журналистам.
Текст соглашения долго согласовывался на переговорах Лондона и Брюсселя и был утвержден переговорщиками в четверг утром. Британский парламент проголосует по тексту нового соглашения о Brexit в субботу, сообщила представитель канцелярии премьера. Против соглашения в предлагаемом премьером Борисом Джонсоном виде выступают все оппозиционные партии и союзница консерваторов Североирландская либерально-демократическая партия, что делает его утверждение парламентом фактически невозможным и оставляет открытым вопрос о перспективах Brexit.
Олег Морозов
17:02РИА Новости
Стремление Лондона к более мягкому Brexit ожидаемо, заявил Морозов
Без утвержденного соглашения премьер после 19 октября будет обязан просить о переносе сроков выхода из ЕС, против чего сам Джонсон возражает.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitЖан-Клод ЮнкерБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзПарламент ВеликобританииВеликобританияЛондонВ мире
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