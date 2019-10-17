Юнкер убежден, что парламент Великобритании примет сделку по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер убеждён, что парламент Великобритании, наконец, примет сделку об условиях выхода страны из ЕС, которая была обновлена после нескольких недель интенсивных переговоров.

Текст соглашения долго согласовывался на переговорах Лондона и Брюсселя и был утвержден переговорщиками в четверг утром. Британский парламент проголосует по тексту нового соглашения о Brexit в субботу, сообщила представитель канцелярии премьера. Против соглашения в предлагаемом премьером Борисом Джонсоном виде выступают все оппозиционные партии и союзница консерваторов Североирландская либерально-демократическая партия, что делает его утверждение парламентом фактически невозможным и оставляет открытым вопрос о перспективах Brexit.