МВФ поприветствовал обновленную сделку по Brexit

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) приветствует соглашение по Brexit, заявила журналистам директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.

"Это хорошие новости. Конечно, мы это приветствуем... Я надеюсь, что в последующие дни везде сохранится политическая воля для этого соглашения", - сказала Георгиева.

Она пошутила, что при новости о достижении соглашения "подпрыгнула от радости, как курс фунта".