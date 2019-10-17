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РИА Новости

МВФ поприветствовал обновленную сделку по Brexit

17:00 17.10.2019 (обновлено: 17:10 17.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) приветствует соглашение по Brexit, заявила журналистам директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.
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"Это хорошие новости. Конечно, мы это приветствуем... Я надеюсь, что в последующие дни везде сохранится политическая воля для этого соглашения", - сказала Георгиева.
Она пошутила, что при новости о достижении соглашения "подпрыгнула от радости, как курс фунта".
"Мы бы хотели, чтобы было достигнуто соглашение", - сказала она.
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