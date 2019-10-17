Путин рассказал о борьбе с пиратством в Сети

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В России будут продолжать бороться с пиратством в интернете, несмотря на определенное сопротивление этому, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа.

В ходе заседания глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что в России с понедельника будет запущена система прозрачности в сфере кинематографии.

"Такая небольшая сенсация отраслевая. Новая система прозрачности, которой нет, наверное, нигде в мире. Может быть, даже не во всех отраслях есть что-то подобное. Мы запускаем с понедельника, Владимир Владимирович, полностью прозрачную систему государственной поддержки киноотрасли. То есть каждый гражданин России, каждый блогер, каждый журналист сможет постоянно видеть, какой фильм сколько получил денег от государства, на каких условиях, что или кто за этим фильмом стоит, кто режиссер, кто выгодоприобретатели, продюсеры. Как этот фильм "откатался" в итоге: сборы в России, за рубежом, международные призы. То есть, какая эффективность государственной поддержки", - рассказал он.

Также Мединский указал о важности борьбы с пиратством в интернете. По его словам, в России никогда не поднимется рынок стримингового кино в сети, если не побороть пиратство. Министр указал, что тот законопроект, который был подготовлен для борьбы с пиратами, в нынешнем виде работать не будет, "потому что он очень мягкий".