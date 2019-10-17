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РИА Новости

Путин рассказал о борьбе с пиратством в Сети

16:55 17.10.2019 (обновлено: 16:57 17.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В России будут продолжать бороться с пиратством в интернете, несмотря на определенное сопротивление этому, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа.
В ходе заседания глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что в России с понедельника будет запущена система прозрачности в сфере кинематографии.
"Такая небольшая сенсация отраслевая. Новая система прозрачности, которой нет, наверное, нигде в мире. Может быть, даже не во всех отраслях есть что-то подобное. Мы запускаем с понедельника, Владимир Владимирович, полностью прозрачную систему государственной поддержки киноотрасли. То есть каждый гражданин России, каждый блогер, каждый журналист сможет постоянно видеть, какой фильм сколько получил денег от государства, на каких условиях, что или кто за этим фильмом стоит, кто режиссер, кто выгодоприобретатели, продюсеры. Как этот фильм "откатался" в итоге: сборы в России, за рубежом, международные призы. То есть, какая эффективность государственной поддержки", - рассказал он.
Также Мединский указал о важности борьбы с пиратством в интернете. По его словам, в России никогда не поднимется рынок стримингового кино в сети, если не побороть пиратство. Министр указал, что тот законопроект, который был подготовлен для борьбы с пиратами, в нынешнем виде работать не будет, "потому что он очень мягкий".
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"Что касается прозрачности рынка, давно нужно было сделать просто это все. По поводу пиратства, передайте мне предложения, будем работать. Сопротивляющихся много, но я с вами согласен", - сказал Путин в ходе заседания.
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ВГИКВладимир МединскийВладимир ПутинРоссияОбщество
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