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РИА Новости

Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян

17:15 17.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДевушка пересчитывает деньги
Девушка пересчитывает деньги
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Девушка пересчитывает деньги. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%, следует из материалов Росстата.
Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
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"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 3%, в январе сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года увеличились на 0,2%", - говорится в документе.
Кроме того, Росстат несколько улучшил оценку по динамике реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале - теперь вместо снижения на 0,2% снижение показателя оценивается в 0,1%.
Росстат в марте объявил о том, что приостанавливает публикацию ежемесячных данных о денежных доходах и будет публиковать эти сведения ежеквартально.
Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,5%, реальные располагаемые доходы - на 0,1%.
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РосстатМинистерство экономического развития РФМоскваРоссияЭкономика
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