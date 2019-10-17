Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%, следует из материалов Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 3%, в январе сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года увеличились на 0,2%", - говорится в документе.

Кроме того, Росстат несколько улучшил оценку по динамике реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале - теперь вместо снижения на 0,2% снижение показателя оценивается в 0,1%.

Росстат в марте объявил о том, что приостанавливает публикацию ежемесячных данных о денежных доходах и будет публиковать эти сведения ежеквартально.