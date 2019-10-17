ФСБ намерена законодательно регламентировать использование дронов в России

"Нам бы хотелось регламентировать использование этих средств в стране… Мы полагаем, что будем поднимать этот вопрос и на уровне законодательных структур", - сказал Бортников журналистам по итогам прошедшего в Сочи XVIII ежегодного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.