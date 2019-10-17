ФСБ намерена законодательно регламентировать использование дронов в России

СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ намерена на законодательном уровне поднять вопрос о регламентировании использования беспилотных летательных аппаратов в России, заявил в четверг директор ФСБ Александр Бортников.
"Нам бы хотелось регламентировать использование этих средств в стране… Мы полагаем, что будем поднимать этот вопрос и на уровне законодательных структур", - сказал Бортников журналистам по итогам прошедшего в Сочи XVIII ежегодного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
По словам Бортникова, контроль за применением беспилотников - это "сложная задача" в силу простоты создания этой техники.
Ранее директор ФСБ заявлял, что улучшение летных характеристик дронов, используемых террористами, в ближайшее время станет реальным вызовом для мировых спецслужб. По его словам, речь идет о способности беспилотников доставлять различные средства поражения, вплоть до химических и отравляющих веществ, и действовать "автономным роем".