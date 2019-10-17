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РИА Новости

ФСБ намерена законодательно регламентировать использование дронов в России

16:53 17.10.2019 (обновлено: 16:54 17.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ намерена на законодательном уровне поднять вопрос о регламентировании использования беспилотных летательных аппаратов в России, заявил в четверг директор ФСБ Александр Бортников.
"Нам бы хотелось регламентировать использование этих средств в стране… Мы полагаем, что будем поднимать этот вопрос и на уровне законодательных структур", - сказал Бортников журналистам по итогам прошедшего в Сочи XVIII ежегодного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
Директор ФСБ РФ Александр Бортников на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018
Вчера, 13:27Радио Sputnik
"Сузили базу террора". Бортников о киберзащите и сорванных терактах в РФ
По словам Бортникова, контроль за применением беспилотников - это "сложная задача" в силу простоты создания этой техники.
Ранее директор ФСБ заявлял, что улучшение летных характеристик дронов, используемых террористами, в ближайшее время станет реальным вызовом для мировых спецслужб. По его словам, речь идет о способности беспилотников доставлять различные средства поражения, вплоть до химических и отравляющих веществ, и действовать "автономным роем".
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ФСБ РФАлександр БортниковРоссияБезопасность
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