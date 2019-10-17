Военный летчик предложил перейти на негорючие материалы при сборке лайнеров

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российским авиаконструкторам необходимо вернуться к советским стандартам проектирования воздушных судов. Об этом заявил радиостанции Российским авиаконструкторам необходимо вернуться к советским стандартам проектирования воздушных судов. Об этом заявил радиостанции "Говорит Москва" заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", заслуженный военный летчик Владимир Попов.

"Это были очень строго проверяемые, стандартизированные и регламентированные материалы <…> Чтобы они были менее горючими или негорючими вообще и чтобы продукты их горения не выделяли ядовитых и отравляющих газов, действующих на нервную систему или на дыхательные органы в частности. На сегодняшний день это упущено", — заявил Попов.

Ранее стало известно, что большинство пассажиров самолета SSJ100, загоревшегося при жесткой посадке в Шереметьево, погибли не от удара, а от дыма и огня. Опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и пластиковой обшивки салона.