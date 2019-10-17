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РИА Новости
ЧП в Шереметьево

Военный летчик предложил перейти на негорючие материалы при сборке лайнеров

16:56 17.10.2019 (обновлено: 17:06 17.10.2019)
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© РИА Новости / Следственный комитет РФСотрудники Следственного комитета РФ у обгоревшего фюзеляжа самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Сотрудники Следственного комитета РФ у обгоревшего фюзеляжа самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российским авиаконструкторам необходимо вернуться к советским стандартам проектирования воздушных судов. Об этом заявил радиостанции "Говорит Москва" заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", заслуженный военный летчик Владимир Попов.
"Это были очень строго проверяемые, стандартизированные и регламентированные материалы <…> Чтобы они были менее горючими или негорючими вообще и чтобы продукты их горения не выделяли ядовитых и отравляющих газов, действующих на нервную систему или на дыхательные органы в частности. На сегодняшний день это упущено", — заявил Попов.
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
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В СК назвали главную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ100
Ранее стало известно, что большинство пассажиров самолета SSJ100, загоревшегося при жесткой посадке в Шереметьево, погибли не от удара, а от дыма и огня. Опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и пластиковой обшивки салона.
Катастрофа с Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" произошла 5 мая. Пилоты самолета, вылетевшего из Москвы в Мурманск, из-за технических неполадок решили вернуться, однако сесть удалось только со второй попытки. При этом у машины подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь быстро распространился по хвостовой части, погиб 41 человек.
Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево
6 мая, 11:55РИА Новости
Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево
2311400
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ЧП в ШереметьевоSukhoi SuperjetАэрофлотШереметьево (аэропорт)РоссияОбществоПроисшествия
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