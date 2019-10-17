Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T16:55Z
https://ria.ru/20191017/1559904784.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

ЕК порекомендовала Европарламенту ратифицировать сделку по Brexit

16:51 17.10.2019 (обновлено: 16:55 17.10.2019)
101
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия рекомендует Европарламенту ратифицировать обновлённую сделку об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, которая была достигнута в четверг, всего за две недели до установленной сейчас даты Brexit, говорится в сообщении ЕК.
Представители ЕС и Британии в последние недели вели активные переговоры о том, как решить вопрос ситуации на острове Ирландия после Brexit, который не позволил предыдущему варианту соглашения об условиях "развода" страны и союза пройти все необходимые процедуры утверждения. Без этого договора может произойти "жесткий" Brexit, который грозит обеим сторонам весьма неприятными экономическими последствиями.
Балканский саммит в Софии
16:27РИА Новости
В Польше прокомментировали проект договора по Brexit
"ЕК рекомендует, чтобы Европейский парламент дал свое согласие на это соглашение", - говорится в релизе.
При этом Европарламент уже заявил, что не будет голосовать по договору о Brexit, пока его не одобрит парламент Великобритании.
Таким образом, теперь процесс Brexit вновь зависит от решения депутатов Соединённого Королевства, который трижды отклонил предыдущий вариант сделки, что привело к переносу даты Brexit - с 29 марта на 31 октября нынешнего года.
В Еврокомиссии надеются, что новой отсрочки не будет.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе. 13 декабря 2018
16:39РИА Новости
Меркель назвала достижение соглашения по Brexit новостью дня
110000
Обсудить 0
Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitЕвропейский парламентЕврокомиссияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне
Парламент Британии проголосовал за проведение заседания по Brexit
РИА
Новости
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ поприветствовал обновленную сделку по Brexit
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе. 13 декабря 2018
Меркель назвала достижение соглашения по Brexit новостью дня
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Премьер Ирландии поддержал сделку по Brexit
Лента
новостей
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде появилось межфракционное объединение "Кубань"
Олег Морозов
Стремление Лондона к более мягкому Brexit ожидаемо, заявил Морозов
Письмо президента США Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Пушков прокомментировал тон письма Трампа Эрдогану
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Юнкер убежден, что парламент Великобритании примет сделку по Brexit
Израильтянка Наама Иссахар
Израильский министр прокомментировал историю с Наамой Иссахар
Донбасс
Немецкий депутат рассказал, чего ожидает от встречи в "нормандском формате"
Балканский саммит в Софии
В Польше прокомментировали проект договора по Brexit
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Юнкер прокомментировал обновленную сделку по Brexit
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
МИД прокомментировал сообщения о передаче PDVSA под контроль "Роснефти"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48На министра спорта Ставрополья завели дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
17:34В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
17:33Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
17:32Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов
17:28Тамбовского кондуктора, заставившую девочку попрошайничать, могут уволить
17:26Минтранс хочет уточнить запретные для плавания районы у моста в Крым
17:26Путин призвал не останавливать программы переоснащения кинотеатров
17:21Суд утвердил приговор участнику незаконной акции, бросившему урну в полицию
17:19В Перми завели дело после гибели пенсионерки, на которую напали собаки
17:18Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян
17:18Трамп не увязывал помощь Украине с "делом Байдена", заявил посол США в ЕС
17:18Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина
17:17Глава МВФ заявила о необходимости мира в торговой войне США и Китая
17:15Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
Лента новостейМолния