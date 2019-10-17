ЕК порекомендовала Европарламенту ратифицировать сделку по Brexit

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия рекомендует Европарламенту ратифицировать обновлённую сделку об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, которая была достигнута в четверг, всего за две недели до установленной сейчас даты Brexit, говорится в сообщении ЕК.

Представители ЕС и Британии в последние недели вели активные переговоры о том, как решить вопрос ситуации на острове Ирландия после Brexit, который не позволил предыдущему варианту соглашения об условиях "развода" страны и союза пройти все необходимые процедуры утверждения. Без этого договора может произойти "жесткий" Brexit, который грозит обеим сторонам весьма неприятными экономическими последствиями.

"ЕК рекомендует, чтобы Европейский парламент дал свое согласие на это соглашение", - говорится в релизе.

При этом Европарламент уже заявил, что не будет голосовать по договору о Brexit, пока его не одобрит парламент Великобритании.

Таким образом, теперь процесс Brexit вновь зависит от решения депутатов Соединённого Королевства, который трижды отклонил предыдущий вариант сделки, что привело к переносу даты Brexit - с 29 марта на 31 октября нынешнего года.