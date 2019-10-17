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РИА Новости

Патрушев назвал партнерство с Китаем важнейшим фактором стабильности в мире

16:50 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 17 окт – РИА Новости. Взаимодействие между Россией и Китаем укрепилось в качестве одного из важнейших стабилизирующих факторов на международной арене, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг на встрече с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи.
"Российско-китайская связка прочно утвердилась в качестве одного из важнейших стабилизирующих факторов в глобальных и региональных делах", - сказал секретарь Совбеза РФ.
Он поздравил члена политбюро ЦК КПК с отмечавшимся в этом году 70-летием образования Китайской Народной Республики и напомнил, что Советский Союз стал первым государством, установившим дипломатические отношения КНР. "Спустя 70 лет Россия и Китай являются стратегическими партнерами. Двустороннее взаимодействие достигло беспрецедентно высокого уровня, стало образцом выстраивания диалога между крупными государствами", - отметил Патрушев.
Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что российская сторона настроена "на дальнейшее углубление российско-китайского диалога по вопросам безопасности".
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В свою очередь, Ян Цзечи выразил российской стороне благодарность за поздравления по случаю 70-летия КНР. "Мы готовы вместе с российскими партнерами общими усилиями всесторонне реализовывать договоренности, достигнутые между нашими лидерами, постоянно укреплять наше политическое взаимное доверие, укреплять стратегическое взаимодействие, расширять широкомасштабное практическое сотрудничество во всех сферах с тем, чтобы стимулировать еще более динамичное развитие китайско-российских отношений", - сказал он.
Во встрече с российской стороны участие также приняли заместители секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов и Олег Храмов, статс-секретарь - замминистра внутренних дел Игорь Зубов, статс-секретарь - замдиректора Росгвардии Олег Плохой и другие.
Патрушев находится в Бразилии с двухдневным визитом для участия в ежегодной встрече высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности, а также для проведения двусторонних российско-бразильских консультаций.
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