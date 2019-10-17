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РИА Новости
Культура

Путин поддержал идею создать отдельный рейтинг для творческих вузов

16:50 17.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласен, что нужно создать отдельный международный рейтинг для творческих вузов.
"Конечно, у творческих вузов есть своя специфика, причем очевидная совершенно. Ну и конечно, можно и нужно подумать (о создании отдельного международного рейтинга)… Это непростая, на самом деле, будет история, но нужно выступить инициаторами этого процесса", - сказал Путин на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа, комментируя предложение ректора вуза Владимира Малышева проявить инициативу и разработать для творческих вузов международный рейтинг.
Помимо этого, президент отметил, что рейтинги в принципе относительная вещь, и в сравнении с западными рейтингами "у нас все по-другому устроено".
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
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