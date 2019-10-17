Путин поддержал идею создать отдельный рейтинг для творческих вузов

"Конечно, у творческих вузов есть своя специфика, причем очевидная совершенно. Ну и конечно, можно и нужно подумать (о создании отдельного международного рейтинга)… Это непростая, на самом деле, будет история, но нужно выступить инициаторами этого процесса", - сказал Путин на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа, комментируя предложение ректора вуза Владимира Малышева проявить инициативу и разработать для творческих вузов международный рейтинг.