Минэнерго назвало риски проекта МЭР о парниковых газах

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Проект Минэкономразвития о парниковых газах создает предпосылки для роста тарифов на тепло и электроэнергию сверх инфляции, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики РФ.

"Применение предложенных законопроектом мер регулирования может оказать отрицательное воздействие на динамику социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе может создать предпосылки для ... увеличения тарифов на продукцию отраслей-основных эмитентов выбросов парниковых газов (электроэнергетика, теплоснабжение), которые находятся под контролем государства", - сообщили в Минэнерго.

"В связи с реализацией предусмотренных законопроектом мер регулирования могут возникнуть риски для выполнения задач и целевых показателей в части ... ограничения роста тарифов на электро- и теплоснабжение уровнем прогнозной (целевой) инфляции на основе одобренных прогнозов социально-экономического развития страны", - отметили также в министерстве.

Минэнерго также видит риск для привлечения инвестиций в общероссийскую модернизации тепловых электростанций.