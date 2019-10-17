СМИ: у Сергея Жигунова отобрали квартиру

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. У актера Сергея Жигунова за долги отняли квартиру в Москве, пишет "КП" со ссылкой на юридический отдел банка, где артист взял кредит на съемки фильмов.
По информации издания, Жигунов взял деньги еще в 2014 году, однако не смог вернуть их вовремя, в результате чего ему начислили проценты и пени.
"Да, наш банк судился с Жигуновым и выиграл. Было заключено мировое соглашение об отсрочке до 31 января 2019 года. Но компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому с этого года начали работу судебные приставы", — заявили представители финансовой организации.
Так, приставы арестовали однокомнатную квартиру артиста на Мосфильмовской улице на Западе столицы. При этом ее стоимость не погасит полностью сумму долга, сообщает КП.