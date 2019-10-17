Мэр Невинномысска объяснил афористичную манеру общения с подписчиками

"Надо четко понимать что такое крепкое словцо. В моем понимании, это мат, ни разу не было его в моем Instagram. Есть обычные слова к обычным выражениям, которые поступают на мою личную страничку. К примеру, пытаются, настаивают, чтобы признал свои ошибки. Кто не работает, тот не ошибается. И, конечно, в нашем русском языке есть выражения и обороты речи... иногда хочется послать кого-нибудь в эротическое путешествие, это же можно сделать аккуратно", - сказал Миненков, комментарий которого предоставила РИА Новости его пресс-служба.