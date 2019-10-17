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РИА Новости

Мэр Невинномысска объяснил афористичную манеру общения с подписчиками

16:47 17.10.2019 (обновлено: 16:52 17.10.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк Глава Невинномысска Михаил Миненков
Глава Невинномысска Михаил Миненков
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Глава Невинномысска Михаил Миненков . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 17 окт - РИА Новости. Мэр Невинномысска в Ставропольском крае Михаил Миненков объяснил свою афористичную манеру общения с подписчиками старанием избегать нецензурных выражений.
Ранее Миненков, отвечая на комментарий под постом в Instagram, написал, что ошибки - это нелюбовь к Родине и некоторые промахи при зачатии, а все остальное - это работа.

"Надо четко понимать что такое крепкое словцо. В моем понимании, это мат, ни разу не было его в моем Instagram. Есть обычные слова к обычным выражениям, которые поступают на мою личную страничку. К примеру, пытаются, настаивают, чтобы признал свои ошибки. Кто не работает, тот не ошибается. И, конечно, в нашем русском языке есть выражения и обороты речи... иногда хочется послать кого-нибудь в эротическое путешествие, это же можно сделать аккуратно", - сказал Миненков, комментарий которого предоставила РИА Новости его пресс-служба.

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ПятигорскНевинномысскСтавропольский крайОбщество
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