Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T16:46Z
https://ria.ru/20191017/1559904494.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154881/88/1548818823_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a9036519d35af59d4fde7d7172350197.jpg
РИА Новости

Минтранс разрабатывает методику размещения камер фиксации нарушений ПДД

16:46 17.10.2019
66
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКомплекс автофиксации нарушений ПДД
Комплекс автофиксации нарушений ПДД
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Комплекс автофиксации нарушений ПДД . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Минтранс РФ разрабатывает методику размещения комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), которая будет представлена проектному комитету нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.
"Методика постановки комплексов фиксации сейчас дорабатывается, на проектном комитете будет представлена финальная версия. Самое важное, что на автомобильных дорогах без согласования с владельцем автомобильной дороги и согласования с ГИБДД никакие мобильные комплексы не появятся, будь то стационарные либо передвижные", - сказал он журналистам.
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
2 октября, 13:58РИА Новости
ГИБДД дала рекомендации регионам, когда не нужно учитывать штрафы с камер
Алафинов уточнил, что в методике прописано, где и как будут устанавливаться стационарные комплексы и в каких случаях будут использоваться передвижные. Также в документе, по его словам, содержится четкое описание, за сколько метров и какой знак предупреждения должен быть установлен не только у стационарных, но и передвижных систем фотовидеофиксации.
"У нас здесь единая позиция с нашими коллегами из ГИБДД, поэтому, я думаю, что нас поддержат. Может быть, какие-то нюансы попросят доработать", - заключил первый замминистра.
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
25 сентября, 13:54РИА Новости
В МВД поддержали понижение допустимого порога превышения скорости
500001
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФМинистерство транспорта РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Сотрудники Следственного комитета РФ у обгоревшего фюзеляжа самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Военный летчик предложил перейти на негорючие материалы при сборке лайнеров
РИА
Новости
Здание Счетной палаты РФ в Москве
В Москве пешеходам хотят дать возможность продлевать работу светофора
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
ФСБ намерена законодательно регламентировать использование дронов в России
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин рассказал о борьбе с пиратством в Сети
Лента
новостей
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский рассказал Путину о "киножуликах"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин призвал не останавливать программы переоснащения кинотеатров
Мурманск
Мурманские власти и "Норникель" разработали меры для развития региона
Официальный интернет-портал государственных услуг
Число пользователей портала госуслуг приблизилось к ста миллионам
Автомобиль на федеральной трассе Р257 Енисей в Красноярском крае
Минтранс поддержал снижение нештрафуемого лимита скорости
Здание Государственной Думы РФ
ГД поддержала проект о подъемных для преподавателей военно-учебных центров
Бывший первым заместителем секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
В партии Порошенко прокомментировали задержание экс-замсекретаря СНБО
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Премьер Ирландии поддержал сделку по Brexit
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты
На учениях под руководством Путина прошли пуски баллистических ракет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Прямой скоростной поезд будет курсировать между Пермью и Екатеринбургом
18:21Европарламент готов оперативно рассмотреть обновленное соглашение по Brexit
18:19Эксперт назвала условие для принятия британским парламентом сделки с ЕС
18:17В Египте надеются, что решение по чартерам будет принято в ближайшее время
18:16Пушков оценил жест Эрдогана, якобы выбросившего письмо Трампа
18:14На встрече Путина с выпускниками ВГИКа решили вопрос о будущем ректора
18:13Рада создала комиссию по расследованию деятельности ряда украинских каналов
18:09В Раде создали комиссию по восстановлению суверенитета Украины
18:09Путин попросил ректора ВГИК "раскошелиться на суточные" преподавателям
18:07Главред RT France заявила о дискриминации со стороны французских властей
18:06Путин пообещал подумать о бесплатном втором высшем для будущих режиссеров
18:01Путину вручили медаль к 100-летию ВГИКа
18:01РПЦ может запретить паломничество в епархии ЭПЦ из-за решения по Украине
18:01В ЕП надеются, что британский парламент ратифицирует новую сделку по Brexit
17:57В Волгограде возродили конную полицию
17:56Путин оценил идею создания съемочной студии на базе арт-кластера в Крыму
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
Лента новостейМолния