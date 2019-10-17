Минтранс разрабатывает методику размещения камер фиксации нарушений ПДД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Минтранс РФ разрабатывает методику размещения комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), которая будет представлена проектному комитету нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

"Методика постановки комплексов фиксации сейчас дорабатывается, на проектном комитете будет представлена финальная версия. Самое важное, что на автомобильных дорогах без согласования с владельцем автомобильной дороги и согласования с ГИБДД никакие мобильные комплексы не появятся, будь то стационарные либо передвижные", - сказал он журналистам.

Алафинов уточнил, что в методике прописано, где и как будут устанавливаться стационарные комплексы и в каких случаях будут использоваться передвижные. Также в документе, по его словам, содержится четкое описание, за сколько метров и какой знак предупреждения должен быть установлен не только у стационарных, но и передвижных систем фотовидеофиксации.