Круглый стол накануне переговоров в Сочи президентов РФ и Турции

Участники:
- директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Виктор НАДЕИН-РАЕВСКИЙ;
- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий СУСЛОВ;
- доцент Дипломатической академии МИД России, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, директор Центра востоковедных исследований Владимир АВАТКОВ;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО.
На 22 октября в Сочи запланированы переговоры Президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых одной из главных тем обсуждения станет военная операция турецких войск на севере Сирии, начавшаяся спустя несколько дней после заявления президента США о выводе американских войск с сирийской территории. 16 октября палата представителей Конгресса США осудила решение Трампа, приняв резолюцию, призывающую его пересмотреть, и обратилась с призывом к Турции остановить наступление. Ранее США ввели экономические ограничения против Анкары и заявили о готовности расширить санкции. Убедить Турцию прекратить военную операцию в Сирии собираются вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, отправившиеся в Анкару. СБ ООН обсуждал сложившуюся на севере Сирии ситуацию. ЕС, единогласно осудив действия Турции в Сирии, не спешит, однако, принимать радикальные шаги, чтобы не навредить своему союзнику по НАТО.
О том, как развивается ситуация на севере Сирии, об отношениях Анкары с США и ее союзниками по НАТО, о процессе мирного урегулирования в Сирии, о роли России пойдет речь в рамках круглого стола.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Виктор НАДЕИН-РАЕВСКИЙ;
- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий СУСЛОВ;
- доцент Дипломатической академии МИД России, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, директор Центра востоковедных исследований Владимир АВАТКОВ;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО.
На 22 октября в Сочи запланированы переговоры Президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых одной из главных тем обсуждения станет военная операция турецких войск на севере Сирии, начавшаяся спустя несколько дней после заявления президента США о выводе американских войск с сирийской территории. 16 октября палата представителей Конгресса США осудила решение Трампа, приняв резолюцию, призывающую его пересмотреть, и обратилась с призывом к Турции остановить наступление. Ранее США ввели экономические ограничения против Анкары и заявили о готовности расширить санкции. Убедить Турцию прекратить военную операцию в Сирии собираются вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, отправившиеся в Анкару. СБ ООН обсуждал сложившуюся на севере Сирии ситуацию. ЕС, единогласно осудив действия Турции в Сирии, не спешит, однако, принимать радикальные шаги, чтобы не навредить своему союзнику по НАТО.
О том, как развивается ситуация на севере Сирии, об отношениях Анкары с США и ее союзниками по НАТО, о процессе мирного урегулирования в Сирии, о роли России пойдет речь в рамках круглого стола.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/