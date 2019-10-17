Круглый стол накануне переговоров в Сочи президентов РФ и Турции

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21 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Турция и ее западные партнеры в контексте военной операции в Сирии: взгляд из России".