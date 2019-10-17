Меркель назвала достижение соглашения по Brexit новостью дня

БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала "хорошей новостью" достижение соглашения о Brexit между Великобританией и Еврокомиссией.
В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза перед саммитом глав государств ЕС.
"Новость дня сегодня - что удалось достичь соглашения между правительством Великобритании и Еврокомиссией", - заявила Меркель журналистам в Брюсселе. Видеозапись общения канцлера с прессой распространил телеканал ZDF.
Она отметила необходимость подробно изучить соглашение, но с учетом известных основных положений, по ее словам, можно сказать, что "это хорошая новость".
"То, что премьер-министр Ирландии доволен, для меня важнейший сигнал", - добавила она.
Меркель поблагодарила Еврокомиссию и отметила, что 27 стран ЕС в переговорах с Великобританией продемонстрировали единство.