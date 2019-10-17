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РИА Новости

В Москве пешеходам хотят дать возможность продлевать работу светофора

16:37 17.10.2019
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Счетной палаты РФ в Москве
Здание Счетной палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Томас Тхайцук
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) в следующем году планирует настроить светофоры так, чтобы пешеходы могли продлевать время "зеленого" света с помощью социальных карт, сообщил заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.
"Проводились эксперименты по пешеходным переходам хитрым, которые в случае, если к нему подъезжает маломобильная группа граждан, то он удлиняет время перехода. Это нам больше интересно, в этом направлении двигаться... В целом мы хотим этот проект доделать и в рамках дальнейшего развития города в следующем году перенастроить светофоры", - сказал Горшков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он также отметил, что проводился эксперимент по социальной карте. В ходе него разработана система, при которой маломобильный пешеход сможет прислонить социальную карту к кнопке перехода и время светофора увеличится.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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