В Москве пешеходам хотят дать возможность продлевать работу светофора

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) в следующем году планирует настроить светофоры так, чтобы пешеходы могли продлевать время "зеленого" света с помощью социальных карт, сообщил заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.

Он также отметил, что проводился эксперимент по социальной карте. В ходе него разработана система, при которой маломобильный пешеход сможет прислонить социальную карту к кнопке перехода и время светофора увеличится.