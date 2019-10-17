Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T16:39Z
https://ria.ru/20191017/1559903938.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153347/28/1533472824_0:48:2736:1586_1036x0_80_0_0_0f9c91cbcee092ef2fc67e16ed19a7a6.jpg
РИА Новости

Премьер Ирландии поддержал сделку по Brexit

16:37 17.10.2019 (обновлено: 16:39 17.10.2019)
131
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Ирландии Лео Варадкар на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости, Мария Князева. Премьер Ирландии Лео Варадкар положительно оценивает обновлённую сделку по Brexit, в достижении которой самым сложным вопросом был именно вопрос ситуации на острове Ирландия.
"Соглашение позволяет Британии выйти из ЕС организованным образом с переходным периодом... Оно создаёт уникальное решение для Северной Ирландии, которое гарантирует, что между северном и югом (острова Ирландия - ред.) не будет жёсткой границы, оно позволяет экономке острова продолжать развиваться", - сказал он журналистам перед началом саммита глав государств ЕС в Брюсселе.
"Я думаю, что это хорошее соглашение для Северной Ирландии и Ирландии, а также для ЕС. Я буду рекомендовать Евросовету (саммиту глав государств ЕС - ред.) чтобы мы приняли его", - добавил премьер.
Однако чтобы договоренность вступила в силу и Brexit прошел гладко необходима ратификация этой договоренности парламентом Великобритании.
100000
Обсудить 0
Лео ВарадкарВыход Британии из ЕвросоюзаЕвросоюзВеликобританияИрландияВ мире
Рекомендуем
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
РИА
Новости
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне
Парламент Британии проголосовал за проведение заседания по Brexit
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Лента
новостей
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе. 13 декабря 2018
Меркель назвала достижение соглашения по Brexit новостью дня
Олег Морозов
Стремление Лондона к более мягкому Brexit ожидаемо, заявил Морозов
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Певица Лолита Милявская c мужем Дмитрием Ивановым
Муж Милявской подал иск о разводе
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Устройство для контроля скорости автомобилей Кордон.Про
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК порекомендовала Европарламенту ратифицировать сделку по Brexit
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Юнкер убежден, что парламент Великобритании примет сделку по Brexit
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48На министра спорта Ставрополья завели дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
17:34В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
17:33Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
17:32Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов
17:28Тамбовского кондуктора, заставившую девочку попрошайничать, могут уволить
17:26Минтранс хочет уточнить запретные для плавания районы у моста в Крым
17:26Путин призвал не останавливать программы переоснащения кинотеатров
17:21Суд утвердил приговор участнику незаконной акции, бросившему урну в полицию
17:19В Перми завели дело после гибели пенсионерки, на которую напали собаки
17:18Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян
17:18Трамп не увязывал помощь Украине с "делом Байдена", заявил посол США в ЕС
17:18Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина
Лента новостейМолния