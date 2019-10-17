Премьер Ирландии поддержал сделку по Brexit

"Соглашение позволяет Британии выйти из ЕС организованным образом с переходным периодом... Оно создаёт уникальное решение для Северной Ирландии, которое гарантирует, что между северном и югом (острова Ирландия - ред.) не будет жёсткой границы, оно позволяет экономке острова продолжать развиваться", - сказал он журналистам перед началом саммита глав государств ЕС в Брюсселе.