Премьер Ирландии поддержал сделку по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости, Мария Князева. Премьер Ирландии Лео Варадкар положительно оценивает обновлённую сделку по Brexit, в достижении которой самым сложным вопросом был именно вопрос ситуации на острове Ирландия.
"Соглашение позволяет Британии выйти из ЕС организованным образом с переходным периодом... Оно создаёт уникальное решение для Северной Ирландии, которое гарантирует, что между северном и югом (острова Ирландия - ред.) не будет жёсткой границы, оно позволяет экономке острова продолжать развиваться", - сказал он журналистам перед началом саммита глав государств ЕС в Брюсселе.
"Я думаю, что это хорошее соглашение для Северной Ирландии и Ирландии, а также для ЕС. Я буду рекомендовать Евросовету (саммиту глав государств ЕС - ред.) чтобы мы приняли его", - добавил премьер.
Однако чтобы договоренность вступила в силу и Brexit прошел гладко необходима ратификация этой договоренности парламентом Великобритании.