Около 1,5 тысячи российских бизнесменов пройдут курс по цифровой экономике

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Примерно 1,5 тысячи специалистов российских компаний, ориентированных на экспорт цифровых продуктов, в декабре пройдут рабочий курс по цифровой экономике, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

"С 1 по 4 декабря в Сочи пройдет рабочий интенсив "Зимний Остров" для 1500 специалистов российских компаний, ориентированных на экспорт отечественных цифровых и образовательных технологий и продуктов. 5-6 декабря программа Недели продолжится форумом "Глобальное технологическое лидерство" и завершится 7-го декабря экосистемным днем Агентства стратегических инициатив", - говорится в сообщении.

"Зимний Остров" будет состоять из трех направлений. "Кадровый трек" представляет собой экспертно-проектировочный курс по выработке эффективных решений в области подготовки и развития кадров в условиях цифровой экономики. "Экспортный трек" будет направлен на подготовку компаний к выходу на глобальные рынки, в рамках него будут отобраны и сформированы 10 проектов для дальнейшего продвижения на глобальные рынки, разработан список 10 опережающих стандартов, сформировано 100 рабочих экспортных стратегий компаний.

Третий, "Экосистемный трек" завершится запуском сети акселераторов цифровых стартапов на базе вузов. Участие в курсе будет бесплатным для специалистов и компаний, оплатить потребуется только проживание и проезд. Однако стартапы смогут полностью или частично компенсировать логистические затраты грантами, которые можно получить после тестовых испытаний на платформе Университета 20.35. Организаторами мероприятия выступают Платформа НТИ, Университет 20.35, АСИ, РВК, АНО "Цифровая экономика", а также профильные министерства.