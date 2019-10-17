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РИА Новости

Около 1,5 тысячи российских бизнесменов пройдут курс по цифровой экономике

16:35 17.10.2019 (обновлено: 17:12 17.10.2019)
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© Fotolia / undreyМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером
© Fotolia / undrey
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Примерно 1,5 тысячи специалистов российских компаний, ориентированных на экспорт цифровых продуктов, в декабре пройдут рабочий курс по цифровой экономике, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

"С 1 по 4 декабря в Сочи пройдет рабочий интенсив "Зимний Остров" для 1500 специалистов российских компаний, ориентированных на экспорт отечественных цифровых и образовательных технологий и продуктов. 5-6 декабря программа Недели продолжится форумом "Глобальное технологическое лидерство" и завершится 7-го декабря экосистемным днем Агентства стратегических инициатив", - говорится в сообщении.

"Зимний Остров" будет состоять из трех направлений. "Кадровый трек" представляет собой экспертно-проектировочный курс по выработке эффективных решений в области подготовки и развития кадров в условиях цифровой экономики. "Экспортный трек" будет направлен на подготовку компаний к выходу на глобальные рынки, в рамках него будут отобраны и сформированы 10 проектов для дальнейшего продвижения на глобальные рынки, разработан список 10 опережающих стандартов, сформировано 100 рабочих экспортных стратегий компаний.
Третий, "Экосистемный трек" завершится запуском сети акселераторов цифровых стартапов на базе вузов. Участие в курсе будет бесплатным для специалистов и компаний, оплатить потребуется только проживание и проезд. Однако стартапы смогут полностью или частично компенсировать логистические затраты грантами, которые можно получить после тестовых испытаний на платформе Университета 20.35. Организаторами мероприятия выступают Платформа НТИ, Университет 20.35, АСИ, РВК, АНО "Цифровая экономика", а также профильные министерства.
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"Участники интенсива будут решать амбициозные задачи, связанные с ускорением технологического развития России и перехода страны к цифровой экономике. Здесь важно отталкиваться от экспертизы, наработанной бизнесом, и целей поддержки конкурентоспособности отечественных компаний. Ряд наших учредителей уже заинтересовался "Зимним Островом", и мы будем работать над максимально интересной с точки зрения их задач повесткой", - прокомментировал курс гендиректор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир.
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