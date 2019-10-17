Мединский пообещал Путину вернуть студию имени Горького на кинорынок

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал президенту РФ Владимиру Путину вернуть на рынок киностудию имени Горького, проектами которой через пару лет будут гордиться.
Ранее в пресс-службе министерства культуры РФ РИА Новости подтвердили, что Юлиана Слащева назначена генеральным директором творческо-производственного объединения "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького" сроком на 5 лет. Позднее, как уточнили в "Союзмультфильме", Слащева продолжит занимать должность председателя правления анимационной студии.
Путин в среду поручил правительству рассмотреть возможность создания государственной киностудии детских и юношеских фильмов. Доклад о выполнении должен быть предоставлен до 20 декабря.
"Мы получили ваше поручение вчера о создании государственной студии детского и юношеского кино. Можно сказать, что мы уже выполнили. Неделю назад буквально поменялось руководство киностудии имени Горького, мы вернем эту киностудию на рынок, создадим консорциум киностудии имени Горького совместно с Союзмультфильмом и, поверьте, через пару лет мы будем этим проектом гордиться", - сказал Мединский на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа в четверг.
В сентябре заявление об уходе по собственному желанию подал прежний генеральный директор московской киностудии имени Горького Сергей Зернов, который занимал эту должность с 1 декабря 2010 года.
Слащева является председателем правления студии "Союзмультфильм" с 2017 года.