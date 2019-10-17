Мединский пообещал Путину вернуть студию имени Горького на кинорынок

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал президенту РФ Владимиру Путину вернуть на рынок киностудию имени Горького, проектами которой через пару лет будут гордиться.

Ранее в пресс-службе министерства культуры РФ РИА Новости подтвердили, что Юлиана Слащева назначена генеральным директором творческо-производственного объединения "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького" сроком на 5 лет. Позднее, как уточнили в "Союзмультфильме", Слащева продолжит занимать должность председателя правления анимационной студии.

Путин в среду поручил правительству рассмотреть возможность создания государственной киностудии детских и юношеских фильмов. Доклад о выполнении должен быть предоставлен до 20 декабря.

"Мы получили ваше поручение вчера о создании государственной студии детского и юношеского кино. Можно сказать, что мы уже выполнили. Неделю назад буквально поменялось руководство киностудии имени Горького, мы вернем эту киностудию на рынок, создадим консорциум киностудии имени Горького совместно с Союзмультфильмом и, поверьте, через пару лет мы будем этим проектом гордиться", - сказал Мединский на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа в четверг.

В сентябре заявление об уходе по собственному желанию подал прежний генеральный директор московской киностудии имени Горького Сергей Зернов, который занимал эту должность с 1 декабря 2010 года.