Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T16:54Z
https://ria.ru/20191017/1559903789.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155990/35/1559903589_0:369:2940:2023_1036x0_80_0_0_8f7c20f963d0a17c5039de36d007f87c.jpg
РИА Новости
Культура

Мединский пообещал Путину вернуть студию имени Горького на кинорынок

16:35 17.10.2019 (обновлено: 16:54 17.10.2019)
136
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
 Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал президенту РФ Владимиру Путину вернуть на рынок киностудию имени Горького, проектами которой через пару лет будут гордиться.
Ранее в пресс-службе министерства культуры РФ РИА Новости подтвердили, что Юлиана Слащева назначена генеральным директором творческо-производственного объединения "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького" сроком на 5 лет. Позднее, как уточнили в "Союзмультфильме", Слащева продолжит занимать должность председателя правления анимационной студии.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
16:28Культура
Путин назвал влияние специалистов ВГИКа за рубежом мягкой силой России
Путин в среду поручил правительству рассмотреть возможность создания государственной киностудии детских и юношеских фильмов. Доклад о выполнении должен быть предоставлен до 20 декабря.
"Мы получили ваше поручение вчера о создании государственной студии детского и юношеского кино. Можно сказать, что мы уже выполнили. Неделю назад буквально поменялось руководство киностудии имени Горького, мы вернем эту киностудию на рынок, создадим консорциум киностудии имени Горького совместно с Союзмультфильмом и, поверьте, через пару лет мы будем этим проектом гордиться", - сказал Мединский на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа в четверг.
В сентябре заявление об уходе по собственному желанию подал прежний генеральный директор московской киностудии имени Горького Сергей Зернов, который занимал эту должность с 1 декабря 2010 года.
Слащева является председателем правления студии "Союзмультфильм" с 2017 года.
681100
Обсудить 1
КультураКиностудия имени М. ГорькогоВладимир МединскийВладимир ПутинРоссия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин рассказал о борьбе с пиратством в Сети
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин: ВГИК получит право вырабатывать собственные стандарты образования
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин назвал влияние специалистов ВГИКа за рубежом мягкой силой России
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
ФСБ намерена законодательно регламентировать использование дронов в России
Лента
новостей
Город Мурманск
Мурманские власти рассказали о потенциале области по экспорту услуг
Президент Сирии Башар Асад
Асад впервые высказался по поводу турецкой операции на севере Сирии
Северодвинск
Власти Северодвинска прокомментировали инцидент с американскими дипломатами
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский рассказал Путину о "киножуликах"
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе. 13 декабря 2018
Меркель назвала достижение соглашения по Brexit новостью дня
Сергей Жигунов во время выступления на фестивале Утро Родины. 8 марта 2018
СМИ: у Сергея Жигунова отобрали квартиру
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин поддержал идею создать отдельный рейтинг для творческих вузов
Здание Счетной палаты РФ в Москве
В Москве пешеходам хотят дать возможность продлевать работу светофора
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
Глава МВФ заявила о необходимости мира в торговой войне США и Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48На министра спорта Ставрополья завели дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
17:34В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
17:33Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
17:32Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов
17:28Тамбовского кондуктора, заставившую девочку попрошайничать, могут уволить
17:26Минтранс хочет уточнить запретные для плавания районы у моста в Крым
17:26Путин призвал не останавливать программы переоснащения кинотеатров
17:21Суд утвердил приговор участнику незаконной акции, бросившему урну в полицию
17:19В Перми завели дело после гибели пенсионерки, на которую напали собаки
17:18Росстат сообщил о росте реальных зарплат россиян
17:18Трамп не увязывал помощь Украине с "делом Байдена", заявил посол США в ЕС
17:18Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина
Лента новостейМолния