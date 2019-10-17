Путин: ВГИК получит право вырабатывать собственные стандарты образования

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) получит право вырабатывать свои собственные стандарты образования, однако общие стандарты высшего образования в целом тоже должны быть, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается выработки своих собственных стандартов, то почему нет?.. Включим (в указ), договорились", - сказал Путин на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа.

Он отметил, что когда принималось решение о "погружении" всех вузов в одно ведомство - министерство высшего образования и науки, исходили их того, что должны быть какие-то общие стандарты, связанные с образованием.