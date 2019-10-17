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РИА Новости
Культура

Путин: ВГИК получит право вырабатывать собственные стандарты образования

16:34 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) получит право вырабатывать свои собственные стандарты образования, однако общие стандарты высшего образования в целом тоже должны быть, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается выработки своих собственных стандартов, то почему нет?.. Включим (в указ), договорились", - сказал Путин на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
2 сентября, 12:58РИА Новости
Володин отметил вклад ВГИКа в сохранение духовности и искусства
Он отметил, что когда принималось решение о "погружении" всех вузов в одно ведомство - министерство высшего образования и науки, исходили их того, что должны быть какие-то общие стандарты, связанные с образованием.
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