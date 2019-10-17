Асад впервые высказался по поводу турецкой операции на севере Сирии

ДАМАСК, 17 окт – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что военная операция Турции на севере страны является неприкрытой агрессией, Дамаск будет ей противостоять всеми законными способами.
"Преступная турецкая агрессия, проводимая режимом Эрдогана в Сирии ... вне зависимости от лживых слоганов является неприкрытым нападением, на которое Сирия уже отвечала в нескольких местах, атакуя агентов Турции и ее террористов. Сирия продолжит отвечать и противостоять всем формам этой агрессии во всех регионах САР с помощью всех законных способов", - цитирует Асада пресс-служба. Это первый комментарий сирийского президента с начала турецкой операции.
Данное заявление президент сделал во время встречи с советником по вопросам национальной безопасности Ирака Фалихом аль-Файядом.
Иракский советник передал Асаду послание от премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди по поводу развития отношений между странами, а также борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности границы стран, отмечает пресс-служба.
Автономная администрация северо-востока Сирии в воскресенье объявила о достигнутых договоренностях с Дамаском, в рамках которых сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы для отражения "турецкой агрессии". Правительственные войска на данный момент вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо.
Автономная администрация заявила в четверг о гибели 218 мирных жителей с начала операции турецких ВС и ранении 653.
Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, ряд стран осудил действия Анкары.