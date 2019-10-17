Асад впервые высказался по поводу турецкой операции на севере Сирии

ДАМАСК, 17 окт – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что военная операция Турции на севере страны является неприкрытой агрессией, Дамаск будет ей противостоять всеми законными способами.

"Преступная турецкая агрессия, проводимая режимом Эрдогана в Сирии ... вне зависимости от лживых слоганов является неприкрытым нападением, на которое Сирия уже отвечала в нескольких местах, атакуя агентов Турции и ее террористов. Сирия продолжит отвечать и противостоять всем формам этой агрессии во всех регионах САР с помощью всех законных способов", - цитирует Асада пресс-служба. Это первый комментарий сирийского президента с начала турецкой операции.

Данное заявление президент сделал во время встречи с советником по вопросам национальной безопасности Ирака Фалихом аль-Файядом.

Иракский советник передал Асаду послание от премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди по поводу развития отношений между странами, а также борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности границы стран, отмечает пресс-служба.

Автономная администрация северо-востока Сирии в воскресенье объявила о достигнутых договоренностях с Дамаском, в рамках которых сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы для отражения "турецкой агрессии". Правительственные войска на данный момент вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо.

Автономная администрация заявила в четверг о гибели 218 мирных жителей с начала операции турецких ВС и ранении 653.