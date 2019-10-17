Минэнерго призвало доработать проект Минэкономразвития о парниковых газах

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минэнерго РФ считает целесообразным доработать проект Минэкономразвития о выбросах парниковых газах, в частности, исключив из него так называемый "углеродный налог", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики.

"По мнению Минэнерго России, целесообразно доработать законопроект, в том числе исключив на данном этапе из него такие механизмы регулирования, как введение целевых показателей выбросов парниковых газов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и введение сбора за выбросы парниковых газов", - сообщили в Минэнерго.

Министерство предлагает вернуться к рассмотрению этих мер регулирования после формирования не менее чем трехлетней (предпочтительнее пятилетней) информационной базы выбросов парниковых газов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и оценки социально-экономических последствий реализации законопроекта.

"Предлагаемая законопроектом модель регулирования чрезмерно упрощена, а экономические последствия ее внедрения не оценены. Между тем, опыт стран, в которых в течение длительного времени действует плата за выбросы парниковых газов, системы торговли квотами, показывает необходимость создания сложных систем формирования и распределения квот, учета особенностей национальных экономик, структуры экспорта и импорта. Без учета этих особенностей введение сбора за выбросы парниковых газов или (и) системы ограничений и торговли квотами парниковых газов могут нанести серьезный ущерб экономике", - считают в Минэнерго.