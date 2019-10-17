Минэнерго призвало доработать проект Минэкономразвития о парниковых газах

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минэнерго РФ считает целесообразным доработать проект Минэкономразвития о выбросах парниковых газах, в частности, исключив из него так называемый "углеродный налог", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики.
"По мнению Минэнерго России, целесообразно доработать законопроект, в том числе исключив на данном этапе из него такие механизмы регулирования, как введение целевых показателей выбросов парниковых газов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и введение сбора за выбросы парниковых газов", - сообщили в Минэнерго.
Министерство предлагает вернуться к рассмотрению этих мер регулирования после формирования не менее чем трехлетней (предпочтительнее пятилетней) информационной базы выбросов парниковых газов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и оценки социально-экономических последствий реализации законопроекта.
"Предлагаемая законопроектом модель регулирования чрезмерно упрощена, а экономические последствия ее внедрения не оценены. Между тем, опыт стран, в которых в течение длительного времени действует плата за выбросы парниковых газов, системы торговли квотами, показывает необходимость создания сложных систем формирования и распределения квот, учета особенностей национальных экономик, структуры экспорта и импорта. Без учета этих особенностей введение сбора за выбросы парниковых газов или (и) системы ограничений и торговли квотами парниковых газов могут нанести серьезный ущерб экономике", - считают в Минэнерго.
Летом глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости заявил, что в России нужно ввести "углеродный налог", чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа. "Известия" 17 октября написали, что новый сбор спровоцирует рост тарифов ЖКХ. Также газета отмечала, что Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об "углеродном сборе".