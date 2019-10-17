Скончалась британская актриса из сериала "Ферма Эммердейл"

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лия Брекнелл, известная по работе в сериале "Ферма Эммердейл", скончалась в возрасте 55 лет из-за онкологического заболевания, Лия Брекнелл, известная по работе в сериале "Ферма Эммердейл", скончалась в возрасте 55 лет из-за онкологического заболевания, сообщает RadioTimes.

В 2016 году ей поставили диагноз "рак легких четвертой стадии". Но актриса прожила на несколько лет дольше, чем прогнозировали врачи.

После публичного заявления Брекнелл о болезни, поклонники за несколько дней собрали для нее более 50 тысяч долларов для лечения в Германии.

Лия стала первой, кто сыграл персонажа нетрадиционной сексуальной ориентации в британской мыльной опере — ветеринара Зои Тейт в сериале "Ферма Эммердейл". Этому проекту она посвятила почти 16 лет, начиная с 1989 года.

За эту роль актрису номинировали на Национальную телевизионную премию в 2002 году.