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РИА Новости
Культура

Скончалась британская актриса из сериала "Ферма Эммердейл"

16:40 17.10.2019
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© Фото : twitter-аккаунт @LeahBracknellАктриса Лия Брекнелл
Актриса Лия Брекнелл
© Фото : twitter-аккаунт @LeahBracknell
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Лия Брекнелл, известная по работе в сериале "Ферма Эммердейл", скончалась в возрасте 55 лет из-за онкологического заболевания, сообщает RadioTimes.
В 2016 году ей поставили диагноз "рак легких четвертой стадии". Но актриса прожила на несколько лет дольше, чем прогнозировали врачи.
После публичного заявления Брекнелл о болезни, поклонники за несколько дней собрали для нее более 50 тысяч долларов для лечения в Германии.
Лия стала первой, кто сыграл персонажа нетрадиционной сексуальной ориентации в британской мыльной опере — ветеринара Зои Тейт в сериале "Ферма Эммердейл". Этому проекту она посвятила почти 16 лет, начиная с 1989 года.
За эту роль актрису номинировали на Национальную телевизионную премию в 2002 году.
После "Фермы Эммердейл" она снялась в эпизодах нескольких сериалов и поработала в нескольких театральных постановках.
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