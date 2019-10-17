Путин назвал влияние специалистов ВГИКа за рубежом мягкой силой России

"Что тоже немаловажно - это то, что ваши специалисты работают как у нас в стране, так и за рубежом; вы обучаете студентов из-за рубежа. И это всё, с учетом качества образования ВГИКа, является такой серьезной, как сейчас модно говорить, мягкой силой российской", - заявил Путин на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа в четверг.