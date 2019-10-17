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РИА Новости
Культура

Путин назвал влияние специалистов ВГИКа за рубежом мягкой силой России

16:28 17.10.2019 (обновлено: 16:39 17.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал влияние специалистов Всероссийского государственного института кинематографии, работающих за рубежом и обучающих иностранных студентов, серьезной мягкой силой России.
"Что тоже немаловажно - это то, что ваши специалисты работают как у нас в стране, так и за рубежом; вы обучаете студентов из-за рубежа. И это всё, с учетом качества образования ВГИКа, является такой серьезной, как сейчас модно говорить, мягкой силой российской", - заявил Путин на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа в четверг.
Президент поздравил коллектив с юбилеем вуза и пожелал дальнейших творческих успехов. По его словам, за прошедшее столетие ВГИК стал "очень значимой частью нашего культурного ландшафта".
"Такое впечатление, что через ВГИК прошли все наиболее знаковые и любимые поколениями наших граждан режиссеры, актеры, сценаристы, аниматоры, операторы, в общем, все специалисты", - добавил Путин.
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КультураВГИКВладимир ПутинРоссия
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