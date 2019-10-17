В Польше прокомментировали проект договора по Brexit

"Сейчас мы в значительно лучшей ситуации. Если парламент (Британии) ратифицирует этот договор, а мы на Европейском совете его утвердим, то мы будем в таком положении, которого Польша всегда добивалась. Польша всегда подчеркивала, что хоть мы и хотим, чтобы Великобритания осталась в ЕС, но уважаем выбор британцев и стремимся к тому, чтобы не было Brexit без договора", - сказал Моравецкий.