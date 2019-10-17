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РИА Новости

В Польше прокомментировали проект договора по Brexit

16:27 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБалканский саммит в Софии
Балканский саммит в Софии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Польша удовлетворена проектом договора по Brexit, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, прибыв в Брюссель на саммит ЕС.
Ранее переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.
"Сейчас мы в значительно лучшей ситуации. Если парламент (Британии) ратифицирует этот договор, а мы на Европейском совете его утвердим, то мы будем в таком положении, которого Польша всегда добивалась. Польша всегда подчеркивала, что хоть мы и хотим, чтобы Великобритания осталась в ЕС, но уважаем выбор британцев и стремимся к тому, чтобы не было Brexit без договора", - сказал Моравецкий.
"Сегодня наши интересы соблюдены. Во-первых, это соблюдение прав наших граждан и наших предпринимателей. Во-вторых, мы имеем намного лучшее решение и лучшую стартовую точку для решений в вопросах торговли. Это очень важно, так как британский рынок очень важен для польских предпринимателей", - пояснил он.
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Моравецкий отметил, что Польша также удовлетворена решением о дальнейшем финансировании проектов ЕС. "Мы имеем обеспеченные средства финансирования для всех европейских проектов, несмотря на Brexit", - сказал премьер.
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Выход Британии из ЕвросоюзаМатеуш МоравецкийBrexitЕвросоюзПольшаВеликобритания
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