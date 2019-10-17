Путин посмотрел класс-концерт студентов выпускного курса ВГИКа

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмотрел во ВГИКе класс-концерт студентов выпускного курса института: они исполнили для главы государства известную композицию Давида Самойлова "Когда мы были на войне", стилизованную под казачью песню.

Главу государства во время посещения ВГИКа сопровождали ректор института Владимир Малышев, министр культуры Владимир Мединский и советник президента Владимир Толстой.

Когда Путин вошел в зал, молодые люди репетировали музыкальный номер в народном жанре. Прервав репетицию, они хором поприветствовали главу государства и исполнили для него известную композицию Давида Самойлова "Когда мы были на войне", стилизованную под казачью песню.

"Браво! Супер!" - похвалил Путин студентов.

Профессор кафедры актерского мастерства, заслуженный артист России Александр Федоров рассказал президенту о том, что студенческая труппа объездила с этим концертом несколько регионов России.

В завершение студенты попросили Путина сфотографироваться с ними. Президент с удовольствием исполнил эту просьбу. Прощаясь, еще раз похвалил студентов за мастерское исполнение. "Как настоящие казаки", - сказал он и отправился на встречу с мастерами, молодыми выпускниками и студентами ВГИК.

Учебные помещения

До встречи со студентами и выпускниками ВГИК президент осмотрел несколько учебных помещений института, в частности, посетил основанный в 2004 году факультет анимации и мультимедиа. Глава государства осмотрел мастерскую по изготовлению кукол, где ему показали процесс создания кукольного мультфильма. Там Путина познакомили с руководителем мастерской кафедры режиссуры анимационного фильма Натальей Дабижа - одним из авторов мультипликационных образов Чебурашки и Старухи Шапокляк.

Кроме того, президент посетил павильон объемно-кукольной анимации, где ему показали технологию ожившей живописи, когда мультфильм рождается из нарисованных кистями, руками или с помощью сыпучих продуктов, таких как кофе, картин.

В еще одном павильоне, в который заглянул Путин, шла работа над новым мультфильмом с помощью технологии захвата движения (Motion capture). При использовании этой технологии на актеров надевают специальные датчики, они производят требуемые по сценарию движения, а информация с датчиков поступает в компьютер, где персонаж анимации точно воспроизводит действия актера.

Также Путин посетил три павильона, где студенты второго и третьего курса операторского факультета ВГИК снимали учебные работы, отрабатывая навык киноосвещения. "Теперь наша профессия перестала быть мужской", - заметил декан факультета, представляя Путину студентов, большинство из которых - девушки.

"Вы знаете, раньше если девушка попадала на операторский факультет, - то раз в десять лет, потому что тяжелые камеры, а сейчас - 60%", - добавил один из педагогов. "Покрепче стали", - пошутил в ответ президент.

Путину также представили студента из Южной Кореи, которому президент пожал руку, и студента из Казахстана - тот рассказал, что этюд, который он снимает, является его первой видеоработой.