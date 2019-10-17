Венесуэла рассчитывает на присутствие российских наблюдателей на выборах

"В следующем году у нас будут выборы и мы надеемся, что вы сможете присутствовать на них в качестве наблюдателей. В следующем году согласно конституции должны проводиться выборы в национальное собрание и я уверен, что в этот раз мы сможем одержать уверенную победу", - сказал Рондон на встрече с главой комитета по международным делам Совета Федерации Константином Косачевым.