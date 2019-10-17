Венесуэла рассчитывает на присутствие российских наблюдателей на выборах

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Венесуэла рассчитывает, что российские наблюдатели будут принимать участие в мониторинге выборного процесса на парламентских выборах в латиноамериканской стране, которые пройдут в следующем году, заявил в четверг председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондон.
"В следующем году у нас будут выборы и мы надеемся, что вы сможете присутствовать на них в качестве наблюдателей. В следующем году согласно конституции должны проводиться выборы в национальное собрание и я уверен, что в этот раз мы сможем одержать уверенную победу", - сказал Рондон на встрече с главой комитета по международным делам Совета Федерации Константином Косачевым.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.