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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэла рассчитывает на присутствие российских наблюдателей на выборах

16:23 17.10.2019
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© РИА НовостиСторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
© РИА Новости
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Венесуэла рассчитывает, что российские наблюдатели будут принимать участие в мониторинге выборного процесса на парламентских выборах в латиноамериканской стране, которые пройдут в следующем году, заявил в четверг председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо Рондон.
"В следующем году у нас будут выборы и мы надеемся, что вы сможете присутствовать на них в качестве наблюдателей. В следующем году согласно конституции должны проводиться выборы в национальное собрание и я уверен, что в этот раз мы сможем одержать уверенную победу", - сказал Рондон на встрече с главой комитета по международным делам Совета Федерации Константином Косачевым.
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаРоссияВ мире
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