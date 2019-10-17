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РИА Новости

Парламент Британии проголосовал за проведение заседания по Brexit

16:20 17.10.2019
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© AFP 2019 / Daniel Leal-OlivasСотрудники полиции у здания парламента в Лондоне
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости, Мария Табак. Парламент Великобритании, как и ожидалось, проголосовал за проведение специального заседания по Brexit в ближайшую субботу, 19 октября.
За проведение заседания проголосовали 287 депутатов, против – 275. Парламенту предстоит обсудить достигнутое в четверг новое соглашение Великобритании и ЕС и проголосовать по нему. Правительство внесет предложение либо проголосовать за соглашение, либо согласиться с выходом из ЕС без соглашения. Однако депутаты имеют право вносить поправки к предложению правительства.
Обычно палата общин заседает в рабочие сезоны с понедельника по четверг, а в неотложных ситуациях по пятницам. По субботам парламент собирался лишь четыре раза за последние 80 лет: 2 сентября 1939 года, в начале Второй мировой войны, 30 июля 1949 года, в последний день летней сессии, 3 ноября 1956 года, в дни Суэцкого кризиса и 3 апреля 1982 года - во время конфликта вокруг Фолклендских островов.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitЕвросоюзПарламент ВеликобританииВеликобританияЛондонФолклендские островаВ мире
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