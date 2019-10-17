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РИА Новости

В Барселоне около 25 тысяч студентов и школьников вышли на митинг

16:16 17.10.2019 (обновлено: 16:32 17.10.2019)
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкАкции протеста в Барселоне
Акции протеста в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
БАРСЕЛОНА (Испания), 17 окт - РИА Новости. Около 25 тысяч студентов и школьников приняли участие в акции протеста в четверг в Барселоне, сообщила городская гвардия (полиция каталонской столицы).
В четверг в ряде городов автономного сообщества проходят митинги – забастовку объявил Профсоюз студентов Каталонских стран.
Многие из участников акции, проходившей в Барселоне, несовершеннолетние. Их требование – отменить вынесенный Верховным судом приговор 12 каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.
"Мы хотим, чтобы во всем мире знали, что мы не согласны с приговором Верховного суда, ни вообще со всем происходящим в последнее время", - заявила РИА Новости Эмма, которой всего 15 лет и которая пока учится в школе.
Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября
14:58РИА Новости
В Каталонии с начала протестов задержали почти сто человек
На пути к зданию представительства Национальной полиции молодые люди кричали лозунги в поддержку независимости, а также оскорбления в адрес каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra и испанской полиции, которых они обвиняют в применении чрезмерной силы при разгоне акций. В ходе проходящих с начала недели акций протестов в различных городах радикалы бросали в полицию бутылки, банки, камни, устраивали баррикады и поджигали их, в Барселоне в ночь на четверг сгорели несколько автомобилей. В ходе столкновений с начала недели в Каталонии пострадали 500 человек, в том числе 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны десятки человек.
Дойдя до здания Национальной полиции, митингующие начали выкрикивать оскорбления в адрес силовиков. "Я не сторонник независимости, но я протестую, потому что людей незаконно посадили в тюрьму", - признался РИА Новости молодой человек Марк, которому всего 14 лет и который пришел на митинг вместе двумя одноклассниками.
Одно из их требований – отставка советника женералитета внутренних дел Каталонии Микеля Бука. Накануне он осудил действия радикалов в ходе беспорядков.
От здания полиции часть студентов направилась на площадь святого Иакова, где находятся женералитет и мэрия Барселоны.
В четверг студенты устраивают пикеты и занимают помещения университетского руководства в ряде учебных заведений. В частности, такая ситуация сложилась в барселонском университете Pompeu Fabra.
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
Вчера, 08:00РИА Новости
Пострадавших уже сотни. Почему каталонцы дерутся с полицией
Студенческие акции также проходят в Жироне (в митинге приняли участие четыре тысячи человек), Льейде (700 человек), Таррагоне (около тысячи студентов).
Продолжается блокирование дорог. Часть из них перекрыта из-за так называемого "Марша за свободу": из пяти разных городов автономного сообщества в Барселону направляются колонны митингующих. Они вышли в среду и должны прибыть в каталонскую столицу в пятницу – в день всеобщей забастовки.
Как рассказал РИА Новости один из служащих гостиниц, некоторые клиенты отказываются от брони, другие, напротив, перенесли отъезд из Барселоны, опасаясь, что завтра не смогут добраться до аэропорта и вокзала.
Из-за забастовок завод Seat, расположенный в Мартореле (провинция Барселона) и на котором работают 6,8 тысячи сотрудников, временно останавливает производство начиная с вечера четверга и до субботы. Причина – перекрытие дорог из-за приближающегося "марша", маршрут одной из колонн должен пройти недалеко от завода и сотрудники просто не смогут добраться до работы.
Беспорядки в Каталонии
© AP Photo / Bernat Armangue

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
1 из 16

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AP Photo / Bernat Armangue

Радикалы блокировали дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
2 из 16

Радикалы блокировали дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AFP 2019 / Pau Barren

Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
3 из 16

Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне.

© AFP 2019 / Pau Barren
© AP Photo / Francisco Seco

Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.

Протесты в Каталонии
4 из 16

Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.

© AP Photo / Francisco Seco
© AP Photo / Francisco Seco

Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.

Протесты в Каталонии
5 из 16

Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.

© AP Photo / Francisco Seco
© REUTERS / Jon Nazca

Произошли столкновения с полицией.

Граффити в аэропорту Барселоны
6 из 16

Произошли столкновения с полицией.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Bernat Armangue

Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
7 из 16

Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AFP 2019 / Pau Barrena

В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
8 из 16

В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.

© AFP 2019 / Pau Barrena
© AFP 2019 / Lluis Gene

Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.

Столкновения протестующих с полицейскими в аэропорту Эль-Прат, Барселона
9 из 16

Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.

© AFP 2019 / Lluis Gene
© REUTERS / Albert Gea

Здесь тоже произошли столкновения.

Столкновения протестующих с полицией, Каталония.
10 из 16

Здесь тоже произошли столкновения.

© REUTERS / Albert Gea
© AFP 2019 / Lluis Gene

В первый день беспорядков пострадали более 130 протестующих и около 70 правоохранителей.

Испанские полицейские проходят мимо пассажиров, ожидающих в аэропорту Эль-Прат в Барселоне
11 из 16

В первый день беспорядков пострадали более 130 протестующих и около 70 правоохранителей.

© AFP 2019 / Lluis Gene
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Во вторник и среду протесты продолжились.

Акции протеста в Барселоне
12 из 16

Во вторник и среду протесты продолжились.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанк

Сторонники независимости Каталонии отправились из различных городов в Барселону, чтобы в пятницу принять участие во всеобщей забастовке.

Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
13 из 16

Сторонники независимости Каталонии отправились из различных городов в Барселону, чтобы в пятницу принять участие во всеобщей забастовке.

© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанк

Демонстранты сооружают баррикады на дорогах.

Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
14 из 16

Демонстранты сооружают баррикады на дорогах.

© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Закрыты некоторые станции метро, частично прервано железнодорожное сообщение.

Участники акции протеста помогают пострадавшему на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
15 из 16

Закрыты некоторые станции метро, частично прервано железнодорожное сообщение.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Сотрудники полиции во время беспорядков в Барселоне.

Сотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. 15 октября 2019
16 из 16

Сотрудники полиции во время беспорядков в Барселоне.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
1 из 16

Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.

© AP Photo / Bernat Armangue
2 из 16

Радикалы блокировали дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.

© AP Photo / Bernat Armangue
3 из 16

Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне.

© AFP 2019 / Pau Barren
4 из 16

Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.

© AP Photo / Francisco Seco
5 из 16

Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.

© AP Photo / Francisco Seco
6 из 16

Произошли столкновения с полицией.

© REUTERS / Jon Nazca
7 из 16

Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.

© AP Photo / Bernat Armangue
8 из 16

В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.

© AFP 2019 / Pau Barrena
9 из 16

Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.

© AFP 2019 / Lluis Gene
10 из 16

Здесь тоже произошли столкновения.

© REUTERS / Albert Gea
11 из 16

В первый день беспорядков пострадали более 130 протестующих и около 70 правоохранителей.

© AFP 2019 / Lluis Gene
12 из 16

Во вторник и среду протесты продолжились.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
13 из 16

Сторонники независимости Каталонии отправились из различных городов в Барселону, чтобы в пятницу принять участие во всеобщей забастовке.

© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
14 из 16

Демонстранты сооружают баррикады на дорогах.

© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
15 из 16

Закрыты некоторые станции метро, частично прервано железнодорожное сообщение.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
16 из 16

Сотрудники полиции во время беспорядков в Барселоне.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Вечером в Барселоне радикальное движение Комитеты защиты республики созвало новые акции протеста - под лозунгом "Республиканская олимпиада". Организация в социальных сетях призывает принести на митинг "мягкий мяч, спортивный костюм и стремление к свободе", "чтобы вспомнить олимпиаду 1936 года - отметить спортивным праздником и неповиновением".
Массовые беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу
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Беспорядки в КаталонииБарселонаИспанияВ мире
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