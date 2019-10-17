В Барселоне около 25 тысяч студентов и школьников вышли на митинг

БАРСЕЛОНА (Испания), 17 окт - РИА Новости. Около 25 тысяч студентов и школьников приняли участие в акции протеста в четверг в Барселоне, сообщила городская гвардия (полиция каталонской столицы).

В четверг в ряде городов автономного сообщества проходят митинги – забастовку объявил Профсоюз студентов Каталонских стран.

Многие из участников акции, проходившей в Барселоне, несовершеннолетние. Их требование – отменить вынесенный Верховным судом приговор 12 каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

"Мы хотим, чтобы во всем мире знали, что мы не согласны с приговором Верховного суда, ни вообще со всем происходящим в последнее время", - заявила РИА Новости Эмма, которой всего 15 лет и которая пока учится в школе.

На пути к зданию представительства Национальной полиции молодые люди кричали лозунги в поддержку независимости, а также оскорбления в адрес каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra и испанской полиции, которых они обвиняют в применении чрезмерной силы при разгоне акций. В ходе проходящих с начала недели акций протестов в различных городах радикалы бросали в полицию бутылки, банки, камни, устраивали баррикады и поджигали их, в Барселоне в ночь на четверг сгорели несколько автомобилей. В ходе столкновений с начала недели в Каталонии пострадали 500 человек, в том числе 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны десятки человек.

Дойдя до здания Национальной полиции, митингующие начали выкрикивать оскорбления в адрес силовиков. "Я не сторонник независимости, но я протестую, потому что людей незаконно посадили в тюрьму", - признался РИА Новости молодой человек Марк, которому всего 14 лет и который пришел на митинг вместе двумя одноклассниками.

Одно из их требований – отставка советника женералитета внутренних дел Каталонии Микеля Бука. Накануне он осудил действия радикалов в ходе беспорядков.

От здания полиции часть студентов направилась на площадь святого Иакова, где находятся женералитет и мэрия Барселоны.

В четверг студенты устраивают пикеты и занимают помещения университетского руководства в ряде учебных заведений. В частности, такая ситуация сложилась в барселонском университете Pompeu Fabra.

Студенческие акции также проходят в Жироне (в митинге приняли участие четыре тысячи человек), Льейде (700 человек), Таррагоне (около тысячи студентов).

Продолжается блокирование дорог. Часть из них перекрыта из-за так называемого "Марша за свободу": из пяти разных городов автономного сообщества в Барселону направляются колонны митингующих. Они вышли в среду и должны прибыть в каталонскую столицу в пятницу – в день всеобщей забастовки.

Как рассказал РИА Новости один из служащих гостиниц, некоторые клиенты отказываются от брони, другие, напротив, перенесли отъезд из Барселоны, опасаясь, что завтра не смогут добраться до аэропорта и вокзала.

Из-за забастовок завод Seat, расположенный в Мартореле (провинция Барселона) и на котором работают 6,8 тысячи сотрудников, временно останавливает производство начиная с вечера четверга и до субботы. Причина – перекрытие дорог из-за приближающегося "марша", маршрут одной из колонн должен пройти недалеко от завода и сотрудники просто не смогут добраться до работы.

Вечером в Барселоне радикальное движение Комитеты защиты республики созвало новые акции протеста - под лозунгом "Республиканская олимпиада". Организация в социальных сетях призывает принести на митинг "мягкий мяч, спортивный костюм и стремление к свободе", "чтобы вспомнить олимпиаду 1936 года - отметить спортивным праздником и неповиновением".