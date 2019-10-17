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РИА Новости

В вологодском парламенте прокомментировали инцидент с памятной доской

16:15 17.10.2019
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© Фото : Партия "Единая Россия"Депутат Единой России в вологодской области Павел Горчаков
Депутат Единой России в вологодской области Павел Горчаков
© Фото : Партия "Единая Россия"
Депутат Единой России в вологодской области Павел Горчаков . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области расценивает ситуацию вокруг участия депутата Павла Горчакова в церемонии открытия памятной доски со своим именем на фасаде здания ОВД как недоразумение, сообщили РИА Новости в областном парламенте.
Ранее депутат сообщил на своей странице "Вконтакте", что в Никольске на фасаде здания ОВД была открыта памятная доска, на которой он увидел свое имя. "Не передать те чувства, эмоции, душевное волнение и мое состояние", - написал Горчаков, комментируя это событие. Известие о том, что депутат участвовал в церемонии открытия памятной доски со своим именем, вызвало широкий резонанс в СМИ и соцсетях. После этого парламентарий заявил, что не участвовал в разработке проекта доски и не просил ставить свои инициалы.
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"Законодательное собрание никак не оценивает сообщения СМИ о событии в Никольском районе, расценивая случившееся как недоразумение", - сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Также в пресс-службе напомнили, что "Павел Александрович Горчаков с 1992 по 1999 годы возглавлял Никольское РОВД, в настоящее время является депутатом законодательного собрания Вологодского района".
"Он проводит большую работу в своем избирательном округе: организует приемы, встречи с жителями, принимает участие в различных мероприятиях. Также Павел Александрович активно участвует в разработке законодательных инициатив", - отметили в сообщении.
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