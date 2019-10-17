СК отметил важность разработки методик расследования массовых беспорядков

Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Разработку криминалистических методик расследования фактов массовых беспорядков обсудили участники международной научно-практической конференции в Москве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, председатель СК Александр Бастрыкин в четверг принял участие в международной научно-практической конференции на тему: "Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: достижения и перспективы развития", которая проходит в Московской академии ведомства и приурочена к 65-летию образования ведомственной службы криминалистики.

"Глава ведомства высказался о необходимости постоянно идти в ногу со временем, понимая происходящие в обществе процессы. Приведя в качестве примера незаконные массовые акции, призывы к насилию и другим противоправным действиям, Александр Бастрыкин подчеркнул, что современные эксперты должны быть готовы объективно давать оценку подобным действиям и словам. Отмечена и целесообразность разработки криминалистических методик расследования фактов массовых беспорядков", - сказала Петренко.

Бастрыкин также рассказал, что в ведомстве хотят задействовать криминалистическую службу ведомства для поддержки нацпроектов. "Важно думать не только о широко применяемых криминалистических методах, но и исследованиях в области экономики, финансов и строительства. Сегодня необходима поддержка национальных проектов, и перед нашими сотрудниками поставлена задача подумать, как Следственный комитет, выявляя причины и условия совершения преступлений, в том числе в сфере экономики, строительства, реализации национальных проектов может помочь правительству в этом важном деле, которое определяет стратегию развития нашего государства" - отметил он.