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РИА Новости

СК отметил важность разработки методик расследования массовых беспорядков

16:06 17.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Разработку криминалистических методик расследования фактов массовых беспорядков обсудили участники международной научно-практической конференции в Москве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По ее словам, председатель СК Александр Бастрыкин в четверг принял участие в международной научно-практической конференции на тему: "Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: достижения и перспективы развития", которая проходит в Московской академии ведомства и приурочена к 65-летию образования ведомственной службы криминалистики.
"Глава ведомства высказался о необходимости постоянно идти в ногу со временем, понимая происходящие в обществе процессы. Приведя в качестве примера незаконные массовые акции, призывы к насилию и другим противоправным действиям, Александр Бастрыкин подчеркнул, что современные эксперты должны быть готовы объективно давать оценку подобным действиям и словам. Отмечена и целесообразность разработки криминалистических методик расследования фактов массовых беспорядков", - сказала Петренко.
Бастрыкин также рассказал, что в ведомстве хотят задействовать криминалистическую службу ведомства для поддержки нацпроектов. "Важно думать не только о широко применяемых криминалистических методах, но и исследованиях в области экономики, финансов и строительства. Сегодня необходима поддержка национальных проектов, и перед нашими сотрудниками поставлена задача подумать, как Следственный комитет, выявляя причины и условия совершения преступлений, в том числе в сфере экономики, строительства, реализации национальных проектов может помочь правительству в этом важном деле, которое определяет стратегию развития нашего государства" - отметил он.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Вчера, 18:03РИА Новости
Бастрыкин заявил о росте числа раскрытых следователями преступлений
Глава СК сообщил, что в структуре ведомства проходят службу более 600 экспертов, которые проводят не только криминалистические, но и иные сложные исследования. Такой подход, по его словам, дал определенные результаты, и один из важнейших показателей – раскрываемость тяжких и особо преступлений - в отдельных регионах достигает 83-85%.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФРоссияБезопасность
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