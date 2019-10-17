Число пользователей портала госуслуг приблизилось к ста миллионам

СОЧИ, 17 окт - РИА Новости. Количество пользователей портала госуслуг достигло почти 100 миллионов человек, сообщил первый вице-президент "Ростелекома" (оператор портала госуслуг) Владимир Кириенко.

"Посмотрите, насколько гармонично технологии уже встроились в нашу повседневную жизнь, сделали ее эффективнее и комфортнее. Яркий тому пример – госуслуги. Те возможности, которые дают технологии, привлекают все большее количество пользователей. На сегодняшний момент на портале госуслуг зарегистрировано практически 100 миллионов пользователей. Это психологически важная для нас цифра и мы видим потребности наших клиентов", - сказал Кириенко на форуме "Взгляд в цифровое будущее".

По его словам, портал продолжает развиваться. Уже сейчас разрабатываются суперсервисы – это комплекс госуслуг, который требуется человеку в определенных жизненных ситуациях.