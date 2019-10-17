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РИА Новости

Число пользователей портала госуслуг приблизилось к ста миллионам

16:06 17.10.2019
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© ФотоОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг
© Фото
Официальный интернет-портал государственных услуг. Архивное фото
СОЧИ, 17 окт - РИА Новости. Количество пользователей портала госуслуг достигло почти 100 миллионов человек, сообщил первый вице-президент "Ростелекома" (оператор портала госуслуг) Владимир Кириенко.
"Посмотрите, насколько гармонично технологии уже встроились в нашу повседневную жизнь, сделали ее эффективнее и комфортнее. Яркий тому пример – госуслуги. Те возможности, которые дают технологии, привлекают все большее количество пользователей. На сегодняшний момент на портале госуслуг зарегистрировано практически 100 миллионов пользователей. Это психологически важная для нас цифра и мы видим потребности наших клиентов", - сказал Кириенко на форуме "Взгляд в цифровое будущее".
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По его словам, портал продолжает развиваться. Уже сейчас разрабатываются суперсервисы – это комплекс госуслуг, который требуется человеку в определенных жизненных ситуациях.
"Например, при переезде в другой город будет достаточно подать в онлайне одно заявление на себя и всю свою семью, а государство подготовит весь пакет необходимых документов – от регистрации по месту пребывания – до постановки машины на учет и оформления социальных карт, полисов ОМС и всего необходимого. Благодаря такому подходу, человек гарантировано получит весь спектр документов и точно ничего не забудет", - отметил Кириенко.
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Владимир КириенкоРостелекомРоссияТехнологииОбщество
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