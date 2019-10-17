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РИА Новости
Культура

В Кремле пройдет Кубок мира по латиноамериканским танцам

16:48 17.10.2019
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© Фото Ирина Неволина/ предоставлено пресс-службой Кубка мира по латиноамериканским танцам 2019Кирилл Белоруков и Полина Телешова
Кирилл Белоруков и Полина Телешова
© Фото Ирина Неволина/ предоставлено пресс-службой Кубка мира по латиноамериканским танцам 2019
Кирилл Белоруков и Полина Телешова
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Кубок мира по латиноамериканским танцам пройдет в субботу в Государственном Кремлевском Дворце, сообщает пресс-служба мероприятия.
За звание чемпионов мира среди профессионалов поборятся лучшие пары из США, Италии, Германии, Китая и других стран. Россия будет представлена самой большой командой.
"Лично я, прежде всего, буду смотреть за выступлением двух российских дуэтов: Полины Телешовой и Кирилла Белорукова, которые становятся победителями всех чемпионатов, в которых принимают участие. Также к элите я хочу отнести и вторую российскую пару Никиты Бровко и Ольги Урумовой", — приводит пресс-служба слова президента Российского танцевального союза (РТС), организатора мероприятия Станислава Попова.
По его словам, одновременно с Кубком мира — турниром для профессиональных пар пройдет Кубок Кремля — для любителей. Также впервые состоится Кубок Кремля Pro-Аm по европейским танцам.
© Фото Иван Иванович/ предоставлено пресс-службой Кубка мира по латиноамериканским танцам 2019Никита Бровко и Ольга Урумова
Никита Бровко и Ольга Урумова на Кубке мира по латиноамериканским танцам 2019
© Фото Иван Иванович/ предоставлено пресс-службой Кубка мира по латиноамериканским танцам 2019
Никита Бровко и Ольга Урумова
Соперниками российских пар станут финалисты чемпионатов Европы 2017-2019, итальянцы Массимо Арколин и Лаура Змажковикова, а также чемпионы Германии, бронзовые призеры чемпионата Европы 2019 Павел Звычайный и Оксана Лебедев.
© Фото Юрий Коныжев/ предоставлено пресс-службой Кубка мира по латиноамериканским танцам 2019Массимо Аркалин и Лаура Змажковикова на Кубке мира по латиноамериканским танцам 2019
Массимо Аркалин и Лаура Змажковикова на Кубке мира по латиноамериканским танцам 2019
© Фото Юрий Коныжев/ предоставлено пресс-службой Кубка мира по латиноамериканским танцам 2019
Массимо Аркалин и Лаура Змажковикова на Кубке мира по латиноамериканским танцам 2019
"Мы очень ждем Кубок мира в Кремле, это один из самых ярких турниров, на которых мы выступаем в этом году. Наше желание — выступить блестяще, показав свой лучший танец на престижном паркете!" - поделилась Оксана Ледебев.
© Фото Светозар Андреев/ предоставлено пресс-службой Кубка мира по латиноамериканским танцам 2019Павел Звычайный и Оксана Лебедев на Кубке мира по латиноамериканским танцам 2019
Павел Звычайный и Оксана Лебедев на Кубке мира по латиноамериканским танцам 2019
© Фото Светозар Андреев/ предоставлено пресс-службой Кубка мира по латиноамериканским танцам 2019
Павел Звычайный и Оксана Лебедев на Кубке мира по латиноамериканским танцам 2019
Арбитрами выступят знаменитые судьи из десяти стран, которые будут оценивать конкурсантов по пяти танцам латиноамериканской программы: ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль и джайв.
Агентство "РИА Новости" и радио Sputnik выступают Международными информационными партнерами Кубка мира по латиноамериканским танцам 2019.
Алина Загитова
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