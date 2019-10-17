В Кремле пройдет Кубок мира по латиноамериканским танцам

© Фото Ирина Неволина/ предоставлено пресс-службой Кубка мира по латиноамериканским танцам 2019

© Фото Ирина Неволина/ предоставлено пресс-службой Кубка мира по латиноамериканским танцам 2019

© Фото Ирина Неволина/ предоставлено пресс-службой Кубка мира по латиноамериканским танцам 2019 Кирилл Белоруков и Полина Телешова

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Кубок мира по латиноамериканским танцам пройдет в субботу в Государственном Кремлевском Дворце, сообщает пресс-служба мероприятия.

За звание чемпионов мира среди профессионалов поборятся лучшие пары из США, Италии, Германии, Китая и других стран. Россия будет представлена самой большой командой.

"Лично я, прежде всего, буду смотреть за выступлением двух российских дуэтов: Полины Телешовой и Кирилла Белорукова, которые становятся победителями всех чемпионатов, в которых принимают участие. Также к элите я хочу отнести и вторую российскую пару Никиты Бровко и Ольги Урумовой", — приводит пресс-служба слова президента Российского танцевального союза (РТС), организатора мероприятия Станислава Попова.

По его словам, одновременно с Кубком мира — турниром для профессиональных пар пройдет Кубок Кремля — для любителей. Также впервые состоится Кубок Кремля Pro-Аm по европейским танцам.

© Фото Иван Иванович/ предоставлено пресс-службой Кубка мира по латиноамериканским танцам 2019 Никита Бровко и Ольга Урумова © Фото Иван Иванович/ предоставлено пресс-службой Кубка мира по латиноамериканским танцам 2019 Никита Бровко и Ольга Урумова

Соперниками российских пар станут финалисты чемпионатов Европы 2017-2019, итальянцы Массимо Арколин и Лаура Змажковикова, а также чемпионы Германии, бронзовые призеры чемпионата Европы 2019 Павел Звычайный и Оксана Лебедев.

© Фото Юрий Коныжев/ предоставлено пресс-службой Кубка мира по латиноамериканским танцам 2019 Массимо Аркалин и Лаура Змажковикова на Кубке мира по латиноамериканским танцам 2019 © Фото Юрий Коныжев/ предоставлено пресс-службой Кубка мира по латиноамериканским танцам 2019 Массимо Аркалин и Лаура Змажковикова на Кубке мира по латиноамериканским танцам 2019

"Мы очень ждем Кубок мира в Кремле, это один из самых ярких турниров, на которых мы выступаем в этом году. Наше желание — выступить блестяще, показав свой лучший танец на престижном паркете!" - поделилась Оксана Ледебев.

© Фото Светозар Андреев/ предоставлено пресс-службой Кубка мира по латиноамериканским танцам 2019 Павел Звычайный и Оксана Лебедев на Кубке мира по латиноамериканским танцам 2019 © Фото Светозар Андреев/ предоставлено пресс-службой Кубка мира по латиноамериканским танцам 2019 Павел Звычайный и Оксана Лебедев на Кубке мира по латиноамериканским танцам 2019

Арбитрами выступят знаменитые судьи из десяти стран, которые будут оценивать конкурсантов по пяти танцам латиноамериканской программы: ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль и джайв.