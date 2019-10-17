РПЦ сохранит связь с клириками ЭПЦ, не признавшими украинских раскольников

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Русская православная церковь сохранит молитвенную связь со всеми епископами и священнослужителями Элладской православной церкви, которые не признают украинских раскольников, заявил в четверг глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на брифинге по итогам Синода РПЦ.
"Мы дорожим молитвенным общением с нашими собратьями в Элладской православной церкви и будем сохранять с ними живую молитвенную каноническую и евхаристическую связь через всех тех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с раскольническими лжеиерархами, но явит пример христианского мужества и твердого стояния за веру Христову", - сказал Легойда.