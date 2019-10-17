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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ сохранит связь с клириками ЭПЦ, не признавшими украинских раскольников

15:57 17.10.2019 (обновлено: 15:58 17.10.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Русская православная церковь сохранит молитвенную связь со всеми епископами и священнослужителями Элладской православной церкви, которые не признают украинских раскольников, заявил в четверг глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на брифинге по итогам Синода РПЦ.
"Мы дорожим молитвенным общением с нашими собратьями в Элладской православной церкви и будем сохранять с ними живую молитвенную каноническую и евхаристическую связь через всех тех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с раскольническими лжеиерархами, но явит пример христианского мужества и твердого стояния за веру Христову", - сказал Легойда.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
11:42Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМоскваОбщество
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