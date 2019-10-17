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РИА Новости

В ФСБ рассказали о взаимодействии с IT-компаниями

15:56 17.10.2019 (обновлено: 16:42 17.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. У ФСБ нет серьезных конфликтов с интернет-компаниями в части предоставления ключей шифрования, кроме ситуации с Telegram, заявил журналистам в четверг глава спецслужбы Александр Бортников.
"В части, касающейся каких-либо конфликтов, - у нас серьезных конфликтов ни с кем нет, кроме той ситуации, которая была с Telegram, вы помните", - сказал Бортников по итогам прошедшего в Сочи совещания руководителей спецслужб государств-партнеров ФСБ.
По его словам, ФСБ, "конечно же, пытается налаживать необходимые контакты" в этой сфере.
"Надо искать компромиссы", - отметил генерал.
Мессенджер Telegram на экране телефона
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Он подчеркнул, что "Telegram работает на территории других стран с представителями в том числе и спецслужб, дает им возможность им использовать свой ресурс". Бортников отметил важность того, чтобы IT-компании помогали спецслужбам бороться с терроризмом, делясь информацией, циркулирующей в закрытых чатах и относящейся к планам совершения преступлений террористического характера.
Директор ФСБ напомнил, что при обсуждении вопроса о ключах шифрования интернет-компании выражают обеспокоенность вмешательством силовых ведомств в частную жизнь граждан путем доступа к частной переписке, ведущейся с помощью мессенджеров. "Но разве может быть свобода без безопасности?" - сказал Бортников.
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TelegramФСБ РФАлександр БортниковСочиБезопасность
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