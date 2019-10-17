На Кипре осудили россиянина, вступившего в конфликт с водителем автобуса

В Айя-Напе в начале октября произошел конфликт между двумя братьями из России, которые ехали в автобусе со своей мамой, и водителем, который отказался принимать оплату за проезд мелкими деньгами. Как отметили в посольстве, водитель вел себя неадекватно, и один из россиян стал снимать происходящее на телефон. Водитель выхватил телефон, сильно сжал руку женщине и выкинул его. Россиянин ударил водителя по носу. Полиция их задержала, было первое решение суда – их выпустили под залог 3000 евро. Мама россиян вылетела в Россию, а сами двое братьев выехали из Айя-Напы в Лимасол дожидаться заседания суда.