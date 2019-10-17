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РИА Новости

На Кипре осудили россиянина, вступившего в конфликт с водителем автобуса

15:53 17.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
АФИНЫ, 17 окт - РИА Новости. Суд кипрского города Лимасол приговорил к неделе тюрьмы россиянина, вступившего в конфликт с водителем автобуса, сообщили РИА Новости в посольстве России на Кипре.
В Айя-Напе в начале октября произошел конфликт между двумя братьями из России, которые ехали в автобусе со своей мамой, и водителем, который отказался принимать оплату за проезд мелкими деньгами. Как отметили в посольстве, водитель вел себя неадекватно, и один из россиян стал снимать происходящее на телефон. Водитель выхватил телефон, сильно сжал руку женщине и выкинул его. Россиянин ударил водителя по носу. Полиция их задержала, было первое решение суда – их выпустили под залог 3000 евро. Мама россиян вылетела в Россию, а сами двое братьев выехали из Айя-Напы в Лимасол дожидаться заседания суда.
"Судья назначил штраф в 300 евро. Россиянин отказался платить, мотивировав это тем, что у него нет денег. По местным законам, судья при принятии решения назначает либо штраф, либо задержание на определенный срок. Исходя из отказа платить, судья назначил меру наказания - неделя заключения", - сообщили в посольстве.
Оспорить это решение уже невозможно.
До 24 октября россиянин будет в заключении, затем, согласно законодательству, суд примет решение о его освобождении, пояснили в посольстве.
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