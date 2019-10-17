Мурманские власти рассказали о потенциале области по экспорту услуг

НИКЕЛЬ (Мурманская область), 17 окт – РИА Новости. Мурманская область обладает огромным потенциалом для развития экспортных услуг, учитывая географическое положение региона и ряд мер по стимулированию экспорта услуг, принятых на федеральном уровне, сообщила журналистам министр экономического развития Елена Тихонова в рамках дней приграничного сотрудничества России и Норвегии.

"У нас есть колоссальный потенциал для развития экспортных услуг, учитывая нашу приграничность. По итогам прошлого года экспорт услуг составил всего лишь два с небольшим миллиона долларов США. Но в текущем году на уровне правительства РФ приняты беспрецедентные меры по симулированию экспорта услуг", - отметила министр.

Она пояснила, что речь идет о принятой в августе этого года стратегии развития экспорта услуг до 2025 года, о решениях в части налогового стимулирования – налоговых вычетах для экспортеров услуг в части НДС. Кроме того, увеличить экспорт услуг может и ряд запланированных экономических мер стимулирования, таких как введение электронной визы в ближайшем будущем, услуг, связанных с системой Tax free, а также стимулирование киноиндустрии за счет субсидирования затрат зарубежных компаний, осуществляющих съемки на территории России.

"В регионе мы реализуем в рамках национального проекта 4 региональных проекта, направленных на повышение экспорта услуг и промышленного несырьевого экспорта, устойчивые связи с норвежскими партнерами нам в этом помогают. Наш центр поддержки экспорта имеет своим целевым показателем к 2024 году вывод на экспорт 135 новых субъектов малого и среднего бизнеса – экспортеров. По текущему году – 29 таких компаний", - сообщил Тихонова.

Она также добавила, что Мурманская область может быть интересна как экспортер туристических, строительных и медицинских услуг. Тихонова отметила, что Норвегия входит в число основных внешнеторговых партнеров Мурманской области и занимает 4-е место после Швейцарии, Финляндии и Нидерландов.