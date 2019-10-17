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РИА Новости

Минтруд сообщил о снижении потребности в работниках из визовых стран

15:46 17.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Потребность в иностранных работниках, приезжающих в Россию по визе, в 2020 году может снизиться на четверть по сравнению с текущим годом, сообщила пресс-служба Минтруда.
На проживание и работу в России иностранцам требуется разрешение властей. В 2003 году были введены квоты на эти разрешения для граждан визовых стран, а в 2007 году – и безвизовых. При этом мигранты из безвизовых стран (среди них Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдавия) составляют около 80% иностранных работников в России.
"Межведомственная комиссия... предлагает определить потребность на 2020 год в размере 104 тысячи 993 человека, что составляет 72,6% от потребности на 2019 год", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, привлечение иностранцев по квоте позволит удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных работников, в том числе для строительства космодрома Восточный, газопровода "Сила Сибири", Западно-Сибирского нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины (проект ЗапСибНефтехим).
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