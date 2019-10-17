Минтруд сообщил о снижении потребности в работниках из визовых стран

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Потребность в иностранных работниках, приезжающих в Россию по визе, в 2020 году может снизиться на четверть по сравнению с текущим годом, сообщила пресс-служба Минтруда.

На проживание и работу в России иностранцам требуется разрешение властей. В 2003 году были введены квоты на эти разрешения для граждан визовых стран, а в 2007 году – и безвизовых. При этом мигранты из безвизовых стран (среди них Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдавия) составляют около 80% иностранных работников в России.