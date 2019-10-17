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РИА Новости
Культура

Актриса Джули Гибсон умерла в возрасте 106 лет

15:51 17.10.2019 (обновлено: 16:24 17.10.2019)
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© Фото : Joe Penner ShowАктриса Джули Гибсон
Актриса Джули Гибсон
© Фото : Joe Penner Show
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Американская актриса и певица Джули Гибсон умерла на 107-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter.
Последние три года артистка была прикована к постели. Она умерла во сне в начале октября, но журналистам об этом сообщили только сейчас.
Настоящее имя актрисы — Камилла Сорей. Она родилась 6 сентября 1913 года, в кино дебютировала в 1941 году, сыграв в фильме "Милая девушка".
Среди других известных картин с ее участием — "Идти своим путем", "Часы", "Слава герою-победителю" и "Улица тьмы". Гибсон работала с такими режиссерами, как Орсон Уэллс, Престон Стерджес и Айда Лупино.
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