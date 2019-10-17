Актриса Джули Гибсон умерла в возрасте 106 лет

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Американская актриса и певица Джули Гибсон умерла на 107-м году жизни, сообщает Американская актриса и певица Джули Гибсон умерла на 107-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter

Последние три года артистка была прикована к постели. Она умерла во сне в начале октября, но журналистам об этом сообщили только сейчас.

Настоящее имя актрисы — Камилла Сорей. Она родилась 6 сентября 1913 года, в кино дебютировала в 1941 году, сыграв в фильме "Милая девушка".