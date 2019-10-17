Минтранс поддержал снижение нештрафуемого лимита скорости

"Сейчас мы считаем, что с точки зрения безопасности дорожного движения это шаг правильный. Но здесь есть очень важный нюанс: при этом мы сейчас вместе с госкомпанией (Российские автомобильные дороги - ред.), Федеральным дорожным агентством отработали полный перечень автомобильных дорог федерального значения, у которых возможно повышение скоростного режима при снижении этого порога… По большому счету, мы с ГИБДД для целей национального проекта это поддерживаем, но при том, что мы на федеральных дорогах одновременно где-то режим повысим", - сказал он.