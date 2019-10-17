Минтранс поддержал снижение нештрафуемого лимита скорости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Минтранс и ГИБДД поддерживают снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 километров в час при одновременном повышении скоростного режима на федеральных трассах, сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.
"Сейчас мы считаем, что с точки зрения безопасности дорожного движения это шаг правильный. Но здесь есть очень важный нюанс: при этом мы сейчас вместе с госкомпанией (Российские автомобильные дороги - ред.), Федеральным дорожным агентством отработали полный перечень автомобильных дорог федерального значения, у которых возможно повышение скоростного режима при снижении этого порога… По большому счету, мы с ГИБДД для целей национального проекта это поддерживаем, но при том, что мы на федеральных дорогах одновременно где-то режим повысим", - сказал он.
Замглавы Минтранса отметил, что изначально нештрафуемый скоростной лимит в 20 километров в час был введен из-за того, что первые системы работали с достаточно большой погрешностью, современные же системы фотовидеофиксации гораздо более точные.
По его словам, сейчас с ГИБДД обсуждается увеличение максимальной скорости со 110 до 130 километров в час, но оно заходит в тупик при нештрафуемом лимите в 20 километров в час. Сроки возможной реализации снижения лимита Алафинов уточнить не смог, потому что сейчас идет "живое" обсуждение с обществом и парламентариями.
В марте глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что штраф за превышение максимально допустимой скорости на 10 километров в час может появиться в течение полутора лет. Он также заявлял, что ГИБДД поддерживает снижение порога превышения максимально разрешенной скорости движения.