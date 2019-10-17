АТОР: около тысячи россиян могут быть в Барселоне, где проходят митинги

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Около тысячи российских туристов могут находиться в Барселоне, где проходят протесты сторонников независимости Каталонии, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В четверг МИД РФ призвал россиян, находящихся в Барселоне или планирующих ехать туда, учитывать текущую ситуацию в городе и возможные сложности в передвижении. Ранее Ростуризм также рекомендовал туристам учитывать информацию о манифестациях при планировании поездок в регион. Как отмечали в ведомствах, в период с 14 по 18 октября в городе ожидается манифестация сторонников независимости Каталонии.

"Около тысячи человек, большинство самостоятельные. Мы можем только присоединиться к рекомендациям МИД", — сказала Майя Ломидзе, отвечая на вопрос о возможном числе россиян, находящихся в Барселоне.

В результате беспорядков, эпицентром которых 14 октября стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка.