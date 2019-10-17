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РИА Новости
Туризм

АТОР: около тысячи россиян могут быть в Барселоне, где проходят митинги

16:26 17.10.2019
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкАкции протеста в Барселоне
Акции протеста в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Около тысячи российских туристов могут находиться в Барселоне, где проходят протесты сторонников независимости Каталонии, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
В четверг МИД РФ призвал россиян, находящихся в Барселоне или планирующих ехать туда, учитывать текущую ситуацию в городе и возможные сложности в передвижении. Ранее Ростуризм также рекомендовал туристам учитывать информацию о манифестациях при планировании поездок в регион. Как отмечали в ведомствах, в период с 14 по 18 октября в городе ожидается манифестация сторонников независимости Каталонии.

"Около тысячи человек, большинство самостоятельные. Мы можем только присоединиться к рекомендациям МИД", — сказала Майя Ломидзе, отвечая на вопрос о возможном числе россиян, находящихся в Барселоне.

В результате беспорядков, эпицентром которых 14 октября стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка.
Вечером 15 октября столкновения между радикалами и правоохранительными органами происходили в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде. В каталонской столице протестующие строили баррикады на улицах и зажигали костры. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 представителей сил правопорядка. Около 50 человек задержаны.
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