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РИА Новости

ГД поддержала проект о подъемных для преподавателей военно-учебных центров

15:39 17.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет право на подъемные денежные пособия для военнослужащих, работающих в военно-учебных центрах.
"Законопроектом предусматривается внесение в абзац первый части 2 статьи 3 Федерального закона изменения, в соответствии с которым военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, выплачивается подъемное пособие и суточные, при переезде на новое место (к месту) военной службы в другой населенный пункт в связи с направлением в установленном порядке не на воинские должности без приостановления военной службы", - говорится в пояснительной записке.
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Как ранее пояснял РИА Новости автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, есть категории военнослужащих, которые выполняют свои обязанности в военно-учебных центрах, бывших военных кафедрах. Эта категория военнослужащих не могла воспользоваться правом на получение подъемных пособий, а также денежными средствами в случае переезда к новому месту службы.
Он уточнил, что Конституционный суд РФ обратил внимание на то, что эта категория военнослужащих не уравнена в правах с другими. По словам Красова, это постановление было легализовано в виде законопроекта.
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Андрей КрасовГосдума РФРоссияОбщество
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