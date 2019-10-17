ГД поддержала проект о подъемных для преподавателей военно-учебных центров

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет право на подъемные денежные пособия для военнослужащих, работающих в военно-учебных центрах.

"Законопроектом предусматривается внесение в абзац первый части 2 статьи 3 Федерального закона изменения, в соответствии с которым военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, выплачивается подъемное пособие и суточные, при переезде на новое место (к месту) военной службы в другой населенный пункт в связи с направлением в установленном порядке не на воинские должности без приостановления военной службы", - говорится в пояснительной записке.

Как ранее пояснял РИА Новости автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, есть категории военнослужащих, которые выполняют свои обязанности в военно-учебных центрах, бывших военных кафедрах. Эта категория военнослужащих не могла воспользоваться правом на получение подъемных пособий, а также денежными средствами в случае переезда к новому месту службы.