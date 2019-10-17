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РИА Новости

ЕЭК допустила возможность введения техрегламента на вейпы

15:56 17.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке vape-индустрии
Посетитель на выставке vape-индустрии
© РИА Новости / Владимир Песня
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Посетитель на выставке vape-индустрии. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) не разрабатывала технический регламент для никотиносодержащей продукции, однако он может быть создан в будущем, соответствующее предложение поступило от Армении, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЭК.
Газета "Известия" в среду написала, что ЕЭК разработала проект технического регулирования никотиносодержащей продукции, под которую, в частности, попадают вейпы, устройства для нагревания табака, жидкости для электронных сигарет (как никотиносодержащие, так и безникотиновые).
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"Указанная газетой "Известия" информация не соответствует действительности. Приписываемый комиссии технический регламент на никотиносодержащую продукцию или его концепцию в комиссии не разрабатывали", - сообщили в ЕЭК.
Как пояснили в пресс-службе, в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе, технические регламенты или обязательные требования одной из стран союза могут действовать только в отношении продукции, которая включена в единый перечень, который утверждается ЕЭК.
"Принимая во внимание потенциальные риски, которые несет никотиносодержащая продукция для жизни и здоровья человека, комиссией подготовлен проект решения совета комиссии о включении никотиносодержащей продукции и безникотиновых наполнителей для систем доставки никотина в единый перечень", - уточнили в комиссии, добавив, что подготовить проект решения предложила Армения, а остальные страны союза в целом ее поддержали.
Рассмотреть проект о включении никотиносодержащей продукции в единый перечень планировалось 8 октября, однако рассмотрение было отложено.
Как добавили в пресс-службе, если это решение будет принято, то для никотиносодержащей продукции можно будет разработать обязательные требования.
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