Глава МИД Германии назвал соглашение по Brexit дипломатическим подвигом

БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал дипломатическим подвигом соглашение по Brexit, о котором стало известно в четверг, добавив, что необходимо ознакомиться с его текстом.
В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.
"Поступили обнадеживающие новости из Брюсселя об упорядоченном Brexit. Все ответственно и сообща сделали свою работу. Благодарю Мишеля Барнье и его команду за дипломатический подвиг. Нам еще предстоит внимательно изучить текст", - приводит МИД ФРГ слова Мааса.