Глава МИД Германии назвал соглашение по Brexit дипломатическим подвигом

"Поступили обнадеживающие новости из Брюсселя об упорядоченном Brexit. Все ответственно и сообща сделали свою работу. Благодарю Мишеля Барнье и его команду за дипломатический подвиг. Нам еще предстоит внимательно изучить текст", - приводит МИД ФРГ слова Мааса.