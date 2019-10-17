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РИА Новости

Глава МИД Германии назвал соглашение по Brexit дипломатическим подвигом

15:30 17.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал дипломатическим подвигом соглашение по Brexit, о котором стало известно в четверг, добавив, что необходимо ознакомиться с его текстом.
В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.
"Поступили обнадеживающие новости из Брюсселя об упорядоченном Brexit. Все ответственно и сообща сделали свою работу. Благодарю Мишеля Барнье и его команду за дипломатический подвиг. Нам еще предстоит внимательно изучить текст", - приводит МИД ФРГ слова Мааса.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitМишель БарньеХайко МаасМИД ГерманииЕвросоюзВеликобританияГерманияБерлин (город)В мире
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