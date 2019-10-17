Дженнифер Энистон установила рекорд по приросту подписчиков в Instagram

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Американская актриса Дженнифер Энистон установила рекорд по приросту подписчиков в социальной сети Instagram, Американская актриса Дженнифер Энистон установила рекорд по приросту подписчиков в социальной сети Instagram, сообщает Harper Bazaar.

По данным издания, на ее страницу подписалось более миллиона пользователей всего за пять часов и 16 минут.

До этого подобным достижением могла похвастаться страница Меган Маркл и принца Гарри, на которых миллион фолловеров подписались за шесть часов.

Всего за несколько дней аккаунт Дженнифер Энистон привлек внимание более 11 миллионов человек, включая многих знаменитостей: Джастина Тимберлейка, Джессику Альбу, Риз Уизерспун, Сальму Хайек и других.

Из российских звезд на ее страницу подписался певец Сергей Лазарев, актриса Юлия Топольницкая и другие.

Начались даже сбои в работе социальной сети, когда пользователи стали лайкать первую фотографию Энистон, на которой были актеры из сериала "Друзья".

В следующем посте актриса извинилась за то, что чуть не испортила инстаграм.

"Клянусь, я не хотела его сломать. Спасибо вам за такой добрый прием", — написала Дженнифер.