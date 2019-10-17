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РИА Новости

Бортников рассказал о текущих контактах России и США по линии спецслужб

15:26 17.10.2019 (обновлено: 15:27 17.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СОЧИ, 17 окт - РИА Новости. Россия и США восстанавливают контакты по вопросам кибербезопасности, их обсуждение активно идет в формате "2+2" в Женеве, заявил журналистам директор ФСБ РФ Александр Бортников по итогам прошедшего в Сочи XVIII ежегодного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
"Мы поддерживаем рабочие контакты на уровне наших экспертов и руководителей специальных подразделений с Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований, с агентством по противодействию наркотикам", - охарактеризовал Бортников текущие контакты Москвы и Вашингтона по линии спецслужб.
Также обсуждаются и вопросы кибербезопасности, добавил директор ФСБ. "Это тема в формате "2+2". Силовики и МИД активно работают, прежде всего, на европейской площадке в Женеве. Мы восстанавливаем эти отношения", - сказал Бортников.
Сотрудник ФСБ
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Он подчеркнул, что у ФСБ со спецслужбами США всегда были рабочие контакты, независимо от внешнеполитической ситуации. "Политика политикой, а работа на уровне непосредственным исполнителей должна быть постоянной, от этого зависит очень многое", - отметил Бортников.
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Центральное разведывательное управлениеФСБ РФАлександр БортниковРоссияСШАБезопасность
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