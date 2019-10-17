Бортников рассказал о текущих контактах России и США по линии спецслужб

СОЧИ, 17 окт - РИА Новости. Россия и США восстанавливают контакты по вопросам кибербезопасности, их обсуждение активно идет в формате "2+2" в Женеве, заявил журналистам директор ФСБ РФ Александр Бортников по итогам прошедшего в Сочи XVIII ежегодного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.

"Мы поддерживаем рабочие контакты на уровне наших экспертов и руководителей специальных подразделений с Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований, с агентством по противодействию наркотикам", - охарактеризовал Бортников текущие контакты Москвы и Вашингтона по линии спецслужб.

Также обсуждаются и вопросы кибербезопасности, добавил директор ФСБ. "Это тема в формате "2+2". Силовики и МИД активно работают, прежде всего, на европейской площадке в Женеве. Мы восстанавливаем эти отношения", - сказал Бортников.