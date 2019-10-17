Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях "Гром-2019"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, маневры проходили под руководством Владимира Путина, командный пункт находился в Национальном центре управления обороной.
В учениях участвовали наземная, морская и авиационная составляющие сил стратегического сдерживания.
В ходе стрельб подлодки Северного и Тихоокеанского флотов из Баренцева и Охотcкого морей запустили баллистические ракеты по полигонам Кура и Чижа на Камчатке и в Архангельской области соответственно.
Помимо этого, корабли Каспийской флотилии и Северного флота запустили высокоточные крылатые ракеты "Калибр".
Также пуски крылатых ракет провели расчеты комплексов "Искандер", в свою очередь, стратегическая система "Ярс" запустила баллистическую ракету.
Самолеты дальней авиации Ту-95МС провели пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям.
В Минобороны отметили, что все поставленные задачи были выполнены, ракеты поразили заданные цели.
Учения "Гром-2019"
Ранее в военном ведомстве сообщали, что всего в маневрах принимают участие около 12 тысяч военнослужащих, задействованы 213 пусковых установок стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, в том числе пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.
Как отмечал врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, это плановые учения, они носят сугубо оборонительный характер и не направлены против других государств.