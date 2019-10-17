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РИА Новости

Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях "Гром-2019"

15:39 17.10.2019 (обновлено: 16:19 17.10.2019)
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, маневры проходили под руководством Владимира Путина, командный пункт находился в Национальном центре управления обороной.
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В учениях участвовали наземная, морская и авиационная составляющие сил стратегического сдерживания.
В ходе стрельб подлодки Северного и Тихоокеанского флотов из Баренцева и Охотcкого морей запустили баллистические ракеты по полигонам Кура и Чижа на Камчатке и в Архангельской области соответственно.
Помимо этого, корабли Каспийской флотилии и Северного флота запустили высокоточные крылатые ракеты "Калибр".
Также пуски крылатых ракет провели расчеты комплексов "Искандер", в свою очередь, стратегическая система "Ярс" запустила баллистическую ракету.
Самолеты дальней авиации Ту-95МС провели пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям.
В Минобороны отметили, что все поставленные задачи были выполнены, ракеты поразили заданные цели.
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Учения "Гром-2019"

Ранее в военном ведомстве сообщали, что всего в маневрах принимают участие около 12 тысяч военнослужащих, задействованы 213 пусковых установок стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, в том числе пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.
Как отмечал врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, это плановые учения, они носят сугубо оборонительный характер и не направлены против других государств.
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Владимир ПутинРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Взмывая, выше ели, не ведая преград. Крылатые ракеты, летят летят, летяяят!!!:)))
17 октября, 16:14
Александр Русский
30600114
Хорошо летят.......
17 октября, 16:11
Стас Титов
2400008
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