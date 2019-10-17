Опубликовано видео пусков баллистических ракет на учениях "Гром-2019"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Телеканал . Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".

Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, маневры проходили под руководством Владимира Путина, командный пункт находился в Национальном центре управления обороной.

В учениях участвовали наземная, морская и авиационная составляющие сил стратегического сдерживания.

В ходе стрельб подлодки Северного и Тихоокеанского флотов из Баренцева и Охотcкого морей запустили баллистические ракеты по полигонам Кура и Чижа на Камчатке и в Архангельской области соответственно.

Помимо этого, корабли Каспийской флотилии и Северного флота запустили высокоточные крылатые ракеты "Калибр".

Также пуски крылатых ракет провели расчеты комплексов "Искандер", в свою очередь, стратегическая система "Ярс" запустила баллистическую ракету.

Самолеты дальней авиации Ту-95МС провели пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям.

В Минобороны отметили, что все поставленные задачи были выполнены, ракеты поразили заданные цели.

Учения "Гром-2019"

Ранее в военном ведомстве сообщали, что всего в маневрах принимают участие около 12 тысяч военнослужащих, задействованы 213 пусковых установок стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, в том числе пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.