РПЦ не будет поминать архиепископа Иеронима, если он признает раскольников

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Поминовение главы Элладской православной церкви архиепископа Иеронима в диптихе Русской православной церкви будет прекращено, если он будет поминать за литургией главу украинских раскольников, заявил в четверг глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на брифинге по итогам Синода РПЦ.

"Священный Синод Русской православной церкви уполномочил святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение имени блаженнейшего архиепископа Афинского и всея Эллады в диптихах в случае, если предстоятель Элладской церкви начнет за богослужением поминать главу одной из украинских раскольничьих группировок или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола", - сказал Легойда, процитировав решение Синода.

В заявлении выражается сожаление, что "исторические заслуги греческого народа в распространении православия размениваются на сиюминутные политические выгоды и поддержку чуждых церкви геополитических интересов". Однако, как отметили архиереи Синода, "эти спекуляции на национальных чувствах не будут иметь успеха".

"Они не смогут подорвать единство нашей веры, купленное кровью новомучеников и исповедников наших церквей. Они не прервут единство нашей аскетической традиции, созидавшейся подвигами многих преподобных отцов и подвижников. Они не уничтожат вековую дружбу греческого и славянских народов, оплаченную кровью русских воинов и закаленную в общей борьбе за свободу братского греческого народа", - отмечается в документе, полный текст которого опубликован на сайте Русской православной церкви.

Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября 2019 года признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "Церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".

Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. Так, два греческих митрополита - Серафим Кифирский и Серафим Пирейский - заявили, что Архиерейский собор не принимал решения о признании автокефалии "новой церкви" Украины из-за отсутствия голосования по этому вопросу, несмотря на официальное заявление по его итогам, и назвали решения собора недействительными. Серафим Пирейский заявил также о невозможности предоставления "автокекфалии" раскольникам. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.